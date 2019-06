México dará $30 millones para generar 20 mil empleos en El Salvador con programa de siembra

México otorgará $30 millones a El Salvador para iniciar el programa “Sembrando Vida” con el que se daría empleo a 20 mil personas.

Así lo anunció este jueves el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrad, durante el encuentro que sostuvieron los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de la nación azteca, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en Tapachula (Chiapas).

Bukele llegó la tarde de este jueves a México, donde fue recibido por su homólogo mexicano con quien hizo el anuncio sobre la cooperación para afrontar el problema de migración..

“Ha tomado la decisión el presidente de México de establecer el programa de cooperación más amplio con El Salvador que habíamos tenido nunca. Iniciamos con más de treinta millones de dólares de transferencia directa dentro de un programa que contempla más de cien millones de dólares”, dijo Ebrad.

Detalló que el dinero será utilizado para realizar siembras en “más de 50 mil hectáreas en la hermana república de El Salvador”, para lo que se generarían 20 mil empleos. “Y vamos a dar esa cooperación sin condiciones ni políticas, ni económicas, ni financieras, porque somos pueblos hermanos”, aclaró el diplomático mexicano.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele saluda al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrad. Foto: Twitter/@m_ebrard

Indicó que “los fondos ya están dispuestos para respaldar el programa” que se sumaría a las 200 mil hectáreas más que se sembrarán en México con el mismo proyecto. “Nos ha ordenado el señor presidente (AMLO) que empecemos ya, es decir que en cuanto el presidente de El Salvador nos instruya, el equipo de México va a llegar a El Salvador a respaldarlos”, prometió.

Dijo que en este caso, el programa de siembra será “similar” al de México pero “con las modalidades que El Salvador le impondrá”.

Bukele agradeció la cooperación y dijo que el ejemplo que está dando México es el que necesita el resto del mundo.

AMLO destacó que el programa de siembra permite ayudar al medio ambiente con la reforestación. Dijo que se siembran árboles maderables y se produce alimento. “Son cultivos agroforestales, pueden sembrar maíz, se puede tener café, cacao y también árboles como cedro y caoba”, dijo.

Según él, “el campo es la fábrica más importante del país” y el programa permitirá que “haya producción, que haya trabajo y que la gente, sobre todo los jóvenes, no vean la necesidad de irse a buscar la vida a otras partes”.

“Que el mexicano, el centroamericano, pueda trabajar, pueda ser feliz, donde nació, donde están sus culturas. Eso se puede lograr con este programa, porque tiene que ser un programa de desarrollo integral. “Sembrando Vida” tiene que apoyar la agricultura, la ganadería, reactivar la economía, otorgando créditos a palabra, sin intereses, para el que tiene un pequeño taller, tienda, negocio, muchos que se buscan ganar la vida tengan un acceso a un crédito”, manifestó Obrador.

El equipo de Bukele había anunciado que los mandatarios darían inicio a un “Plan de Desarrollo Integral en conjunto con el Triángulo Norte de Centroamérica” para “hacer de la migración una opción y no una necesidad”.

Foto: Cortesía

Dijeron que las cuatro áreas de acción del plan son gestión migratoria, desarrollo económico, bienestar social y sostenibilidad ambiental y resiliencia ante el cambio climático.

El equipo de Bukele promete que el programa de cooperación con México "impactará a los salvadoreños que se ven obligados a migrar por pobreza y falta de oportunidades".

Foto: Cortesía

A Bukele le acompañan la canciller Alejandra Hill, y el ministro de Agricultura, Pablo Anliker.

Salvadoreños en México escépticos ante plan

En la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, donde los migrantes esperan su cita para solicitar asilo, los salvadoreños se mostraban escépticos el jueves sobre el plan que los presidentes de México y El Salvador tienen previsto emprender como parte de un programa integral para frenar el flujo de migrantes hacia el norte.

“Esto está muy bien, que den trabajo, pero si no acaba la violencia no servirá”, dijo a The Associated Press Carlos Vindel, un chofer de 24 años que junto con dos adultos y dos niños cruzaron el martes la frontera y llegaron a la ciudad mexicana de Tapachula. “Aunque haya proyectos van a seguir saliendo”, afirmó Vindel, quien huyó porque los pandilleros querían que trabajara para ellos.

El hombre estimó que ahora que el nuevo presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que perseguirá a las pandillas, “se va a poner más crítico, va a haber más violencia porque las maras responden”.

Miles de salvadoreños han emigrado en los últimos meses por la pobreza y la violencia en el país, similares a la que viven sus vecinos de Honduras y Guatemala, los tres países que conforman el llamado Triángulo Norte.

Y aunque el flujo parece haberse reducido en los últimos días con el despliegue de militares, marinos y policías en muchos puntos de la frontera sur de México, el goteo de migrantes continúa.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard indicó la víspera que 14 agencias de las Naciones Unidas están dispuestas a colaborar con el plan para Centroamérica en el que también se han comprometido a participar Estados Unidos y varios países europeos, aunque sin cifras concretas. Pero toda esa ayuda puede llevar tiempo en dar resultados.

“La pobreza no va a cambiar”, aseguró Marisol Martínez, que salió de El Salvador porque a su hija de 13 años ya la habían amenazado y temía que al chico de 14 pronto quisieran reclutarlo las maras. Los tres cruzaron a México con Vindel esta semana. “Me dio miedo... pero gracias a Dios lo logramos”.

En lo que va del año más de 24,000 personas han solicitado asilo en México, casi la misma cantidad que en todo 2018.