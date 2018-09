México se encamina a ser el gran filtro para bloquear paso de migrantes hacia EUA

"Tengo ya 25 días en la Casa del Migrante. Mi esposa logró llegar y mi hijo nació allá antes de que empezaran en Estados Unidos a separar a las familias. Gracias a Dios, ellos lograron pasar y la ilusión de conocer a mi hijo es lo que me mantiene con fe para llegar".

Jónathan resume así su historia. Este salvadoreño salió de su tierra hace más de dos meses y aguarda impaciente en la Casa del Migrante, de Saltillo, Coahuila, el momento adecuado para continuar su camino hacia Estados Unidos para poder reunirse con su mujer y su hijo, al que aún no conoce.

Lo que el hombre no sabe es que los días que pase en México pueden ser usados en su contra una vez llegue a Estados Unidos y solicite asilo en ese país. Si el territorio mexicano se convierte oficialmente en Tercer País Seguro, el presidente Donald Trump ya no necesitará su tan ansiado muro para tener un filtro de migrantes.

"El canciller y el embajador (de México) lo niegan públicamente, pero la verdad es que se ha negociado", dijo un funcionario mexicano a la revista Proceso que pidió guardar el anonimato.

Y es que, en el territorio mexicano, las negociaciones y la firma de este acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos no es un secreto. Algunas organizaciones civiles aseguran que el anuncio se hará antes de que el presidente Peña Nieto finalice su mandato, este año.

Para Trump, el acuerdo sería una victoria en contra de la migración de centroamericanos, especialmente. Porque el flujo de migrantes indocumentados se controlaría, ya que todos los que soliciten asilo en Estados Unidos deberán presentar, primero, esa solicitud ante las autoridades de Migración de México, previo ir a hacerlo en las fronteras de Estados Unidos.

¿Qué es el Tercer País Seguro?

Estados Unidos ya tiene un acuerdo del Tercer País Seguro con Canadá. Este tratado se creó para reducir la cantidad de personas que llegan a las fronteras sur estadounidenses para solicitar refugio en cualquier frontera canadiense.

"No hay ningún beneficio para los migrantes, porque los limita. Se les exige ciertas condiciones o requisitos para que puedan solicitar la condición de refugio. El acuerdo se hizo para disminuir el número de migrantes que pasan por Estados Unidos hacia Canadá e implica que este último país es igual de seguro o igual en oportunidades que Estados Unidos", dijo Francisco Rico, director de FCJ Refugee Center, de Toronto.

Que México sea designado Tercer País Seguro implica que las autoridades mexicanas recibirán a migrantes que buscan asilo en Estados Unidos y que este país prohibirá el mismo proceso a casi todos los solicitantes que hayan pasado por el territorio mexicano antes.

"Esto quiere decir que los migrantes centroamericanos que pasan por México y solicitan asilo o procesos similares no pueden hacerlo en Estados Unidos. En lo personal, creo que es un esquema de control social para los migrantes", dijo Álex Mirra, de la Casa del Migrante, de Saltillo.

Las autoridades mexicanas han negado que exista tal acuerdo. Sin embargo, en mayo pasado, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kirtjen Nielsen, dijo ante el Senado estadounidense que es necesario firmar el acuerdo con México para reducir el número de personas que cruzan ilegalmente las fronteras entre ambos países.

"He escuchado que está dura la cosa, que han estado enjaulando a los niños al cruzar la frontera. Me ha pasado por la mente entregarme aquí en México, pero quiero conocer a mi hijo y no quiero quedarme en este país. Pienso en el sacrificio de mi mamá, de mi hermano, de mi familia, y eso me mantiene de seguir el camino", dice Jónathan ante la posibilidad de quedarse en México.

¿Es México un país seguro?

"Cuando cruzamos y llegamos a México, nos asaltaron con machetes. Muchos sufren en el camino, nos roban, nos maltratan, nos discriminan y otros han sido secuestrados. Hay muchas personas que se aprovechan de nosotros los inmigrantes, nos cobran más por las cosas, la policía nos quiere extorsionar y nos detienen para sacarnos dinero. Ellos mismos nos dicen que nos van a entregar a Migración si no cooperamos", dice Jónathan.

Para que un país sea designado como seguro para las personas que solicitan asilo por causas de violencia, este debe cumplir ciertos requisitos.

"México no reúne estos requisitos. No se puede asegurar que sea un país seguro porque hay impunidad en términos de protección a los migrantes, hay desapariciones, hay matanzas. Es un país peligroso, considerando que hay mexicanos que tienen refugio en el exterior", dice Álex Mirra, de la Casa del Migrante, de Saltillo.

De acuerdo con el informativo Quora, el 90 % de los gobiernos locales mexicanos no cuentan con planes de prevención de delitos. Además, el 99 % de los delitos que se registran en el país quedan impunes y está en la lista de los diez países donde ocurren más secuestros en Latinoamérica.

"Mi esposa ya tiene un proceso en Estados Unidos y espero que eso me ayude a mí para cuando llegue. Ella y mi familia me dicen que hay más oportunidades, que la vida se disfruta más y que hay más respeto en todo; por eso es que nos arriesgamos cruzando México y por eso nos jugamos la vida en el camino", dice Jónathan, el salvadoreño, al ser cuestionado sobre las razones que lo motivan a buscar llegar a Estados Unidos.