Mujer votó por Donald Trump y ahora su esposo será deportado

En noviembre del año pasado, Helen Berstain votó por el candidato presidencial republicano Donald Trump porque, dice, está a favor de la expulsión de Estados Unidos de los criminales.Lo que no calculó Helen es que cuatro meses después su esposo estaría a punto de ser deportado como un criminal, aunque no lo sea.Sucede que Roberto Beristain, un mexicano que ha vivido en Estados Unidos durante 20 años, no ha regularizado su situación migratoria. Es decir, es un indocumentado. Y el pasado 6 de febrero fue detenido por el temido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y permanece encarcelado.Roberto Beristain, de 43 años, no tiene antecedentes criminales. Es propietario Eddie's Steak Shed, un popular restaurante del norte de Indiana. Pero a pesar de ello, las nuevas disposiciones de Trump lo convierten en pasible de ser deportado.De acuerdo con Univisión Noticias, en el 2000 Roberto Beristain recibió una orden de deportación de un juez de inmigración de Nueva York, luego de que él y su esposa cruzaran por error a Canadá durante un viaje que hicieron a las cataratas del Niágara. Los agentes fronterizos habían descubierto que vivía en Estados Unidos sin documentos.Tenía 60 días para irse del país, pero el mexicano no acató la orden y decidió permanecer en Estados Unidos porque su esposa estaba embarazada.Desde entonces, asistió a todas sus citas con inmigración y así evitó su expulsión. Durante este tiempo obtuvo un permiso de trabajo, una licencia de conducir y hasta un número de Seguro Social."Ella [Helen] se encuentra muy mal. Devastada totalmente (...) No está bien. De un día para otro le quitan el marido y llega a su casa y ya no duerme con él. Sus hijos preguntan por él y ya no está", dijo el hermano de Roberto a Univision Noticias.Hoy, ante el panorama de una deportación inminente, Helen prefiere ver el lado positivo de esta situación. "Hay que ver el lado positivo de las cosas", dijo a la cadena WNDU."Nunca he ido a México. Puede que vaya a lugares preciosos, como Cancún, o pueda hacer cosas divertidas, ¿verdad?", manifestó a ese canal de TV.