NYT: “Si van tras los 'soñadores', irían tras los inmigrantes más queridos en América”

La orden ejecutiva que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes pasado provocó protestas a través de aeropuertos y otros puntos en todo el país. Activistas, inmigrantes, y otros sectores se manifestaron en contra de la suspensión de la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y de la suspensión de la entrada de refugiados.El movimiento popular duró todo el fin de semana y siguió en menos intensidad esta semana. Fue una ola de indignación por la detención en puertos de entrada a personas del Medio Oriente o con doble ciudadanía. Si Trump terminara con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), se auguran protestas multiplicadas "por cien, o quizás por miles", según el periódico estadounidense The New York Times "Luego de este fin de semana, si van tras los 'soñadores', estarían yendo tras los más conocidos, populares, y más amados inmigrantes en America", dijo a The New York Times Frank Sharry, director ejecutivo de America's Voice "(Los 'soñadores') son bien conocidos. Van al colegio con nuestros hijos, van a las universidades. Son abogados, doctores, científicos, trabajadores de construcción, ayudantes de profesores, y proveedores de salud. Están liderando vidas extraordinarias. Son americanos en todo menos en papeles", agregó Sharry.Esta semana se filtró un borrador , supuestamente de la Casa Blanca, en el que se detallaba una orden ejecutiva de Trump para terminar con DACA. A finales de enero el secretario de prensa, Sean Spicer, aseguró que entre las prioridades de la nueva administración no estaba terminar con lo que Trump llama "esta amnistía ilegal".Más de 700,000 jóvenes 'soñadores' esperan que Trump tome una postura clara.