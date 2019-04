Niña salvadoreña podría ser deportada por error administrativo de EUA: "No quiero estar sola y dejar a mi familia aquí"

Medios estadounidenses se han hecho eco del caso de una niña salvadoreña de 11 años que tiene una orden de deportación que sus abogados atribuyen a un error administrativo de una corte de Estados Unidos.

A través de Telemundo Noticias, la mamá de Laura clamó que a su hija no la pueden mandar sola de regreso a El Salvador porque en el país no hay nadie que la reciba y además su vida corre peligro. La niña podría ser deportada sin su mamá y sus hermanas, con quienes ha vivido en Texas desde hace seis meses, de acuerdo al mismo informativo.

"No quiero sufrir más, que me deporten a El Salvador. No quiero estar sola", dijo Laura a los medios. Su familia suplicó no ser separada de esa forma, y además relataron -con unas publicaciones originadas en Santiago Nonualco, La Paz- que varios miembros de su familia fueron asesinados.

"Yo soy su mamá. Ella no tiene a nadie allá (en El Salvador). La abogada del caso, dijo Telemundo, denunció que existe una orden de deportación en contra de Laura que es producto de un error en el juzgado.

Silvia Mintz, abogada de Inmigración, dijo a Telemundo que es probable que el fiscal pudo no haber puesto el caso en el calendario "y cuando ellas pasaron no se atendió el caso de Laura". Además, César Espinoza, del grupo FIEL agregó que el caso habría tenido un error de traducción.

Los abogados de la familia salvadoreña ya interpusieron un recurso de apelación pero no está claro qué sucederá con el proceso de Laura.