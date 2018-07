Niños en proceso de deportación sí tienen derecho a un abogado: embajadora de Estados Unidos

La embajadora de Estados Unidos, Jean Manes, dijo hoy que los menores de edad que enfrentan audiencias de deportación sí tienen derecho a un abogado porque así es la ley del país.

Según la agrupación Kids in Need of Defense, los menores, incluso algunos en pañales, compadecen ante jueces en cortes de inmigración separados de sus padres y sin el derecho a que la corte les asigne un abogado, y el 90 % de los casos, ningún abogado defensor interviene y son deportados.

"Sobre este tema no tengo conocimiento de los detalles de eso pero puedo asegurar que cada persona que está enfrentando la justicia va acompañado, porque esa es nuestra regla, que tiene que tener un abogado", dijo Manes.

Agregó que, de no poder pagar un abogado, el Estado está en obligación de proveerlos. "Cada persona que está frente a un juez en Estados Unidos tiene representación legal", dijo.

Manes también dijo que mañana hay una reunión en Guatemala con la secretaria de seguridad nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, y que ahí se abordará el tema de los niños.

Destacó el trabajo de la viceministra de salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, así como de miembros de la Asamblea Legislativa que viajaron a la semana pasada a Estados Unidos con apoyo de la Embajada para acceder a los lugares.

Preocupación por China

Manes dijo que Estados Unidos está preocupado pues creen que China tiene interés en el Puerto de La Unión. Señaló que las empresas del país asiático no tienen interés por generar un impacto positivo en el país que los acoge.

"Cuando China entra a un país está trayendo su propia gente, no está usando gente local para cualquier proyecto y eso lo podemos ver alrededor del mundo, hay un montón de ejemplos", aseveró.

La embajadora advirtió que el país debe vigilar quién se vería beneficiado en un acuerdo con China y que cuando ese país busca aumentar su influencia en alguna región del mundo, también busca aumentar su presencia militar.