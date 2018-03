¡No te imaginas a que estrella del pop se encontró este salvadoreño en Estados Unidos!

“Soy de San Salvador y vive en Estados Unidos desde hace diez años. Trabajo como mesero del restaurante mexicano “La Parrilla” y no te cuento cómo sucedió”. De esta forma, Salvador García relató un peculiar encuentro con una de las estrellas pop más importantes de la pasada década. Se trata de Brian Littrell, miembro de la extinta “Boysband” de los años 90, los Backstreet Boys.



“Yo no estaba seguro si era él o no, así que, para salir de duda, le pregunté si su nombre era Brian, a lo que me respondió que no, que él se llamaba Fred”, comentó Salvador, quien dice sentirse emocionado por encontrarse con un miembro de las agrupaciones musicales más aclamadas hace varios años.



“Él sonrió cuando me lo dijo y después me contestó rápidamente que sí, que era él, pero que me pedía no decir nada ya que no quería que la gente se diera cuenta”, relata Salvador, agregando que “ya la mayoría de gente comenzaba a darse cuenta de quién era”. Fue así como Brian, viéndose descubierto por Salvador, accedió a tomarse una foto en compañía de este laborioso compatriota en Estados Unidos.





Miren quien andaba por estos lados #brian @backstreetboys @rokspics Un vídeo publicado por Salvita (@chistes_salvitatv) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 2:11 PST