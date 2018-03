Nuevas directrices ordenan procesar a padres de menores no acompañados que contrataron coyotes

Lee también

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, firmó varios memorándums, dados a conocer oficialmente este lunes, en el que, entre otros aspectos, se podrá perseguir penalmente a los padres de menores no acompañados que contrataron a traficantes de personas o "coyotes".Desde el verano de 2014, hubo un aumento significativo en la llegada de menores de edad procedentes principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras. Las cifras de la Oficina de Control Fronteriza, parte del Departamento de Seguridad Nacional, indican que solo en los primeros tres meses del año fiscal 2017 (octubre, noviembre y diciembre de 2016) fueron detenidos 21,321 menores no acompañados."Los padres y familiares de estos niños a menudo se encuentran ilegalmente en el país, frecuentemente pagan miles de dólares a traficantes de personas para traer a sus hijos a Estados Unidos. Trágicamente, muchos de estos niños son víctimas de robo, extorsión, secuestro, asalto sexual y otros crímenes violentos por parte de los traficantes de personas u otros criminales a lo largo de la peligrosa ruta por México", dice el documento.Por lo tanto, se instruye al director de ICE y al comisionado de la Agencia de Protección Fronteriza a asegurarse de la aplicación de las leyes migratorias en contra de cualquier individuo que directamente o indirectamente facilite el tráfico ilegal de un menor de edad. Esas personas podrían ser puestas en proceso de deportación o en las cortes penales.El Gobierno de Donald Trump estableció as nuevas directrices de control migratorio en Estados Unidos, entre ellas acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15,000 nuevos agentes migratorios.Entre las directrices, firmadas por el secretario John Kelly figura la contratación de 10,000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5,000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP).