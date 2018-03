Ola de menores migrantes propiciada por violencia en el país

Lee también

Los niños salvadoreños que han viajado bajo condiciones irregulares a Estados Unidos, sin la compañía de un adulto, afirman que la violencia es lo que los ha obligado a emigrar y recomiendan a las autoridades tomar en cuenta sus puntos de vista a la hora de hacer planes, para evitar que más menores emprendan el éxodo sin documentos.Además, la evaluación de una serie de entrevistas nunca antes publicadas encontró un escenario de “no-ganar”, que indica que estos menores intentaron buscar oportunidades de empleo o de educación en sus países de origen y al no encontrar una posibilidad decidieron irse.“Debido a las situaciones de ‘no-ganar’ (...) los menores y sus familias concluyen que la migración es la única opción que tienen para prosperar (...) y para sobrevivir”, cita el último trabajo del Centro de Estudios de Migración (CMS, en inglés). Muchos también mencionaron la “inefectividad” de las autoridades y la corrupción.En 2014 hubo una ola de menores no acompañados del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras, y Guatemala) que se agolparon en la frontera con México. El expresidente Barack Obama reconoció una auténtica crisis humanitaria y habilitó albergues. Estos lugares carecían de los elementos necesarios para atender a estos niños. El fenómeno fue atribuido a diferentes factores, pero nunca se supo el punto de vista de los menores, hasta ahora.CMS revela las respuestas de estos niños a la pregunta: “¿Tienes ideas de cómo podemos ayudar a otros jóvenes que salieron de sus países?”, que les hizo la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en 2014. Las réplicas son relevantes ahora como lo fueron entonces, porque los números indican que una nueva crisis está levantándose. Los entrevistados tenían entre 16 y 17 años.Entre octubre y diciembre pasado hubo más de 5,000 menores procedentes de El Salvador aprehendidos en la frontera, según un conteo de la Patrulla Fronteriza.Eso es casi la tercera parte del total que se alcanzó como país en todo el año fiscal 2014. Entre todo el Triángulo Norte –entre octubre y diciembre– van ya más de 18,000 niños detenidos. Estos son jóvenes que atraviesan la ruta migratoria solos. En 2014 se registró más de 68,000 aprehensiones. Al presente año fiscal le quedan nueve meses. Con base en estos hechos, se puede proyectar que en 2017 se rebasarán las 72,000 detenciones.Los niños salvadoreños respondieron a ACNUR –objeto de la evaluación de CMS– que en El Salvador lo que les expulsa es el asedio de las pandillas. Las necesidades económicas fueron la segunda respuesta más utilizada. El funcionamiento del Gobierno y la corrupción fueron también una prioridad.CMS afirma que “las razones que tienen los menores para migrar se han atado a las de sus padres”, pero “la aproximación” que ellos tienen ante la migración “difiere de la que tiene un adulto, porque los niños tienen menos conocimientos y le dan menos valor a los riesgos de la migración”.En general, el compilado encontró que “educación, seguridad y economía fueron mencionados con frecuencia en la misma respuesta”.Una niña salvadoreña respondió a ACNUR que “allí (en El Salvador) estudias, pero no hay trabajos. Porque no pueden obtener trabajos (los jóvenes), creen que es mejor ir a las calles o las niñas comienzan a tener hijos”.“Muchos jóvenes dejan la escuela para poder unirse a las pandillas”, dijo otra salvadoreña de 17 años. Un menor de 16 años dijo a ACNUR que “cualquier cosa que tengas, las pandillas te lo quitan. A veces te esperan afuera del banco, te atacan y te roban”.Además, el informe anual de Amnistía Internacional (AI) sentenció que la crisis de 2014 fue propiciada por los Gobiernos de Centroamérica, porque no actuaron para proteger a sus ciudadanos de las pandillas. Afirmó que “Honduras, Guatemala y El Salvador alimentaron esta crisis cada vez más grave, pues no protegían a las personas frente a la violencia y no establecieron programas integrales de protección, para quienes habían sido expulsados desde países, como México y Estados Unidos”. AI también reclamó que hayan seguido argumentando las causas económicas, y no la violencia propiciada por las pandillas.