Pandillero de la MS 13 rogó a jueza de EUA por sus condiciones en prisión

Miguel Ángel Corea Díaz, alias "Reaper", señalado por las autoridades de Nueva York como el líder de la MS-13 de la Costa Este, se presentó la semana pasada ante un juez para quejarse porque sufre discriminación en la prisión y porque las condiciones de su detención son inaguantables.

"Discriminación... Estoy sufriendo en este país. Me llaman el Chapo y me dicen que me muera. Soy un ser humano, tengo familia, tengo hijos... y no puedo ni hablar con ellos. Es una cuestión de tiempo, para poder hablar con ellos, porque cuando me deporten, no sé si voy a poder hablar con ellos otra vez", dijo Corea Díaz, mientras rogaba por intervención en su caso a la jueza.

En una de sus visitas a Long Island, ciudad golpeada por la ola de violencia atribuida a la MS, el presidente Donald Trump pidió en un discurso ante miembros de las fuerzas de seguridad del Estado "no ser demasiado buenos" con los pandilleros porque –como lo ha repetido en varias ocasiones– son "animales sádicos" y extremadamente violentos.

Corea Díaz, salvadoreño, también acusado por las autoridades de la DEA de delitos relacionados con el narcotráfico, le dijo al juez que es un devoto padre que se está perdiendo los mejores momentos con sus hijos debido a que se le negó fianza y ahora, dentro de la prisión le niegan el acceso a las llamadas telefónicas.

Pero además de las quejas, el supuesto líder de la MS-13, que podría pasar hasta 25 años en la cárcel, le dijo al juez que ha recibido muchas amenazas de muerte que vienen desde afuera de la prisión. En abril cuando las autoridades neoyorquinas reportaron su arresto, se informó que este mantenía comunicación constante con pandilleros desde El Salvador.

El defensor de Corea Díaz, Scott Gross, respaldó las palabras de su cliente. El abogado dijo al juez que su representado pasa 23 horas del día encerrado y que tiene acceso limitado a las llamadas telefónicas.

Corea Díaz fue extraditado de Maryland a Nueva York, donde fue acusado formalmente y según su abogado, en el centro de detención donde estuvo antes, permanecía en el área general y no en el área de máxima seguridad.

Luego de escuchar las quejas y las peticiones del líder de la MS-13, la jueza Patricia Harritong respondió al salvadoreño aclarando que no está en sus manos controlar lo que otros prisioneros hacen adentro de la cárcel, pero le dijo que trataría de abogar para que tenga más acceso a las llamadas telefónicas familiares.

Corea Díaz fue detenido en abril. Según el Departamento de Justicia, el salvadoreño además de ser líder de las clicas de la MS-13 de la Coste Este del país, es también un narcotraficante que ha ordenado varios asesinatos.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones contra el salvadoreño iniciaron en abril de 2017 y en estas se logró comprobar que tenía comunicación con pandilleros en El Salvador. También habría participado en varios asesinatos, juntos con otros 16 miembros de la pandilla, y otros delitos federales cometidos en los estados de Nueva York, Maryland, Texas y Nueva Jersey.

De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 25 años de cárcel. Luego sería deportado.