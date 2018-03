Pescador salvadoreño es brutalmente asesinado en Belice

Lee también

Sigue en investigación el motivo del asesinato de Salvador Rivera Márquez, salvadoreño de 62 años. Su cadáver fue encontrado con puñaladas en la cabeza y brazo izquierdo en la autopista George Price Highway, en Belice, el jueves 12 de enero, reporta News 5.La víctima nacida en El Paisnal, El Salvador, salió de su casa a las 8:00 de la mañana como lo hacía regularmente. Se mudó a la Ciudad de Belice hace cuatro años, y tenía una área designada donde siempre iba a pescar, apróximadamente a kilómetro y medio de su hogar.El hijo de Márquez fue quien encontró el cuerpo de su padre pasadas las cuatro de la tarde, según News 5.“Dios está conmigo, estaré bien”, relata Elsy Acosta, pariente del fallecido, que fueron sus últimas palabras antes de salir de la casa. “Cuando mi cuñado (hijo de Márquez) llegó al lugar donde encontró a su padre acostado boca arriba, notó que tenía muchas cortaduras en su rostro, cabeza y su brazo”.Según dijo Acosta a News 5, la víctima había sido asaltada anteriormente en esa misma área, pero solo le robaron su pesca del día. Nunca imaginaron que le podría pasar algo peor. “Él era una persona que no tenía enemigos y su hijo es una buena persona, no se mete en problemas...Todos saben que este hombre (Márquez) era una persona callada y buena. No tenía problemas con nadie”, añadió, según 7 News Belize.“Fue severamente apuñalado y creemos que fue dejado (en la autopista George Price Highway) unas horas antes de ser descubierto”, relató el Inspector Fitzroy Yearwood, de la Policía de Belice. “Tenía cortada una gran parte de su bícep izquierdo y de su rostro. Estaba boca arriba con sus brazos casi en una posición de crucifijo, y todavía estaba sosteniendo la cuerda de la red de pesca con su mano izquierda”, describe Lloyd Jones, testigo de la escena del crimen, según News 5.La autopsia reveló que Márquez fue asesinado en la mañana, poco después de haber llegado. Su familia indicó que él llevaba consigo un machete, y fue la única pertenencia que no fue encontrada en la escena del crimen. No obstante, las autoridades descartaron la posibilidad que esa sea la arma homicida.