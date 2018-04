Piden a Marco Rubio que evite deportación de un inmigrante con discapacidad psicológica

La guatemalteca Dolores Gaspar inició una campaña en la que insta a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. a liberar a su hermano mayor que padece una discapacidad psicológica y solicita ayuda al senador por Florida Marco Rubio para que no sea deportado.

Julio Calderón, de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), que apoya la campaña, dijo hoy a Efe que urge la liberación de Juan Gaspar porque además padece de diabetes.

"Dile al senador Marco Rubio que se una a la lucha para proteger a mi hermano Juan de la deportación. Debe ser entregado a su familia para que pueda recibir la atención que necesita", se lee en una petición publicada en el sitio de internet "Somos Presente por Dolores Gaspar".

Juan y otro de sus hermanos fueron detenidos en marzo pasado por las autoridades migratorias, en Fort Pierce, al norte de Miami.

Gaspar explica que pese a que Juan es el mayor, parece el menor porque padece una discapacidad psicológica que le impide "entender situaciones sin una explicación adecuada debido a sus retrasos en el desarrollo mental".

"Estoy segura de que él me necesita en este momento. No me puedo imaginar lo asustado que está ahora, y no tiene idea de lo que le está sucediendo en este momento", señala en la petición.

La guatemalteca explicó que Juan está solo porque su otro hermano, del cual se reservaron el nombre, recobró la libertad porque está amparado con el auxilio migratorio Programa de Acción Diferida (DACA).

Explicó que Juan hubiera también podido acogerse a esta iniciativa para los menores indocumentados traídos por sus padres a Estados Unidos, pero que debido a su discapacidad no pudo hacer el trámite.

Dolores Gaspar detalla que él llegó a Estados Unidos cuando tenía 14 años luego de que su madre murió y que desde entonces ella ha estado a su cargo.

Señaló que pese a "sus retrasos en el desarrollo, (Juan) siempre ha tratado de brillar y alcanzar sus objetivos".