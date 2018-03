Político salvadoreño en EUA es culpable de aceptar sobornos

Lee también

El ex delegado estatal de Maryland y concejal del condado de Prince George William A. Campos, de origen salvadoreño, se declaró culpable la semana pasada de aceptar sobornos a cambio de favores oficiales, según información de fiscales federales de Estados Unidos recopilada por el periódico The Washington Post. La declaración fue liberada el lunes pasado y retomada por varios medios informativos estadounidenses.Para destapar el acto de corrupción se desarrolló una investigación encubierta. Campos no respondió al pedido de comentarios que le hizo The Washington Post.El salvadoreño, con amplia trayectoria en política, admitió en su declaración ante el juez que aceptó sobornos a cambio de acciones que lo favorecieran. Ejemplo de ello fue canalizar subvenciones del Estado a través de una organización sin fines de lucro para motivar a empresarios a trasladar su negocio a su condado.El total de los sobornos que Campos recibió, según The Washington Post, es de más de $21,000, pagados por dos empleadores en el condado. Estos empresarios recibieron unos $325,000 en fondos de subvención del condado, que fueron usados en sus negocios.El periódico estadounidense relató que el abogado de Maryland Rod J. Rosenstein aseguró que esta investigación “no implica un acto aislado de mala conducta”. Agregó que el caso “expuso una práctica acostumbrada de otorgar dinero de los contribuyentes a cambio de sobornos. Este tipo de corrupción puede florecer cuando los oficiales de Gobierno no están siendo vigilados”.El mismo periódico recuerda que Campos, de 42 años y del partido demócrata, se declaró culpable de soborno y conspiración el 5 de enero.Mientras el connacional fue concejal, el condado de Prince George permitió a cada concejal del condado adjudicarse $100,000 en fondos de donaciones destinados a organizaciones sin fines de lucro de su preferencia. También admitió haber buscado dinero para pagar su propia campaña.Campos renunció “por razones personales” a su cargo como delegado estatal el 10 de septiembre pasado, luego de nueve meses de haber sido juramentado.