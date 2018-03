Por decretos de Trump aconsejan a beneficiarios TPS no viajar

Lee también

La incertidumbre que desató la firma del presidente Donald Trump sobre la orden ejecutiva que suspende la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y que restringe los programas de refugio provocó horas de caos el fin de semana en aeropuertos y otras zonas de Estados Unidos.La orden afectó incluso a personas con “tarjeta verde” y doble nacionalidad. Abogados de inmigración se apresuraron a los aeropuertos a ayudar a las personas que estaban siendo retenidas. Trump resolvió despedir a su fiscal general en funciones por negarse a defender su decreto.Por este ambiente que sigue vigente y creciendo es que expertos en Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) y beneficiarios de la medida aconsejan a los salvadoreños en Estados Unidos que es mejor no hacer uso de un “permiso anticipado de viaje” en este momento. Se calcula que 188,000 compatriotas se reinscribieron para la decimoprimera prórroga, otorgada el año pasado por Estados Unidos.“Sí, es correcto, hay preocupación”, dijo a LA PRENSA GRÁFICA el abogado de inmigración José Lagos, que reveló que en los últimos días ha respondido la misma interrogante de este periódico: “Con este contexto, ¿sería recomendable para una persona con TPS salir de Estados Unidos para luego reingresar?”Para el experto, el punto principal es “sopesar si la razón de viaje es tan importante que pueden perder su estabilidad aquí. Si no lo es, es mejor quedarse”.Lagos recomendó a los que le han telefoneado con esta inquietud: “Si es una emergencia inevitable, consiga su permiso y viaje. Si es una visita a la familia, tomar vacaciones u otras razones, la preferencia sería no viajar”.Matizó que la orden de Trump no menciona a El Salvador, pero que “por el momento el presidente ha determinado que las personas de siete países no pueden ingresar (a Estados Unidos). No sé si en el futuro firme otra ley similar que afecte directamente a salvadoreños; son riesgos que uno corre. A veces ocurre que hay personas que salen del país sin darse cuenta de que su permiso está vencido y no pueden regresar, y eso no tiene nada que ver con que el Gobierno se haya puesto más estricto”, recordó.El asesor migratorio Reynaldo Alvergue advirtió que la posibilidad de viaje que acompaña al TPS debe usarse “solo para emergencias” porque “salir es fácil: lo que cuesta es regresar”.“Muchos cuando entraron al TPS tenían ya procesos de deportación porque habían entrado irregularmente, y esos procesos se le pueden ejecutar en el momento de salir. Mucha gente lo desconoce”, manifestó.“El llamado que les estamos haciendo es que no se muevan, que estén quietos mientras pasan estas situaciones”, agregó.La Oficina de Ciudadanía y Servicio de Inmigración (USCIS, en inglés) es muy específica al explicar que “viajar por vacaciones no es una razón válida” para un permiso de viaje anticipado.“Propósitos de educación, propósitos de empleo, propósitos humanitarios” sí son válidos; sin embargo, “el hecho de tener un permiso no es garantía de que usted va a entrar. Por eso es importante entender la ley y asesorarse, entender si les conviene o no viajar”, recomendó Nelson Castillo, miembro del Colegio de Abogados de Nueva York.La orden sobre refugiados de Trump no menciona a los ciudadanos de El Salvador y, según explica Castillo, el programa TPS y el de refugiados son muy distintos. No obstante, “todas tienen en común que, cuando una persona va entrando, el oficial de la Patrulla Fronteriza tiene todo el derecho de determinar si es beneficiable o no que entre”.Otro punto a tomar en cuenta para quienes tienen TPS y consideren viajar en esta coyuntura es sopesar si han tenido problemas con la ley.El expresidente Barack Obama había establecido como prioridad para la deportación a los inmigrantes criminales, y al final de la lista estaban los indocumentados sin delitos o con delitos menores. Trump firmó la semana pasada una orden que anula este memorando y no establece prioridades. “Todo inmigrante con récord es prioridad para deportación”, explicó Lagos.El abogado llamó también a la autoevaluación a los beneficiarios del estatus.El experto recordó que “algunos lo usan como una especie de visa para ir y venir; hay personas que han exagerado. El permiso de viaje del TPS solo está basado por razones humanitarias y ya he tenido problemas de personas que han salido y que les han solicitado saber la razón de su salida”.Ana Pérez tiene TPS. Nunca ha tenido problemas con la ley, pero está consciente de que “sería un tremendo error viajar así como está la situación actual; es mejor esperar un tiempo para ver si se normaliza o sigue peor”.Ella piensa que esta orden afecta a inmigrantes por igual porque ninguno tiene la seguridad de poder seguir en el país y “da mucho miedo pensar que de repente nos quiten el TPS. Tengo mi vida hecha aquí”.Los expertos coincidieron en que puntos de la orden no han sido llevados a la práctica, por lo que no se sabe cómo va a funcionar y cada oficina dependiente del Departamento de Seguridad Nacional la está tomando bajo sus propios criterios.Para Lagos, “cuando existe desorganización, lo más seguro es tratar de sacar (deportar) a la persona lo más pronto posible para no cometer el error de dejarlo salir y que ya no pueda ser ubicado”.