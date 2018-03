Portavoz de ICE renuncia por presiones internas para criminalizar inmigrantes en California

"Decir que el 100 % (de los inmigrantes) son criminales peligrosos en las calles, o que los que no fueron arrestados fue por causa de las acciones de la alcaldesa (de Oakland, California), simplemente está mal", dijo James Schwab, ahora exportavoz de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) al explicar su renuncia luego de haber sido presionado por altos mandos de ICE y por el Departamento de Justicia.

De acuerdo a The Washington Post, Schwab no estuvo de acuerdo con la versión del secretario de Justicia y fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, de acusar a la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, por advertir a sus ciudadanos de operaciones de ICE en las que fueron arrestados cientos de inmigrantes hace unas semanas.



Además, Schwab dijo que no estaba de acuerdo con el discurso del fiscal Sessions, y de la administración de Donald Trump, de afirmar que el aviso de Schaaf obstruyó el arresto de al menos 800 inmigrantes en California, que fueron tildados por igual de "criminales" por el fiscal.

El Post afirma que Schwab intentó resistir de las presiones internas para criminalizar a los inmigrantes y acusar a la alcaldesa Schaaf, pero al no poder ir contra la corriente de la versión del Gobierno, decidió renunciar a su cargo.

"Renuncié porque no quería dar continuidad a datos engañosos", dijo Schwab a un periódico de San Francisco, de acuerdo a lo reportado por The Washington Post. "Yo no estuve de acuerdo con eso", continuó el ahora exportavoz de ICE.

El fiscal Sessions y el director interino de ICE, Thomas Homan, dijeron que la advertencia de Schaaf les impidió arrestar a 800 inmigrantes "criminales" lo que, según ellos, pone en peligro la seguridad pública.

Al menos 150 personas fueron arrestadas en los últimos días de febrero en el norte de California (Estados Unidos) en el curso de un operativo de las autoridades federales centrado en las "ciudades santuario" que defienden a los inmigrantes.



Las redadas comenzaron en el área de la Bahía de San Francisco, unas horas antes que la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, alertara a la comunidad sobre lo que iba a suceder.



El director adjunto del ICE, Thomas D. Homan, criticó el hecho de que la alcaldesa publicitara sus sospechas. El exportavoz Schwab dijo que el mismo Homan lo presionó para defender su versión de acusar a la alcaldesa.



El alerta "aumentó el riesgo para los oficiales y alertó a los extranjeros criminales, dejando en claro que esta decisión imprudente se basó en su agenda política", dijo Homan al respecto.

El fiscal Sessions también acusó a Schaaf en un discurso la semana pasada desde Sacramento, California.

El Gobierno de Trump presentó la semana pasada una demanda contra el estado de California a causa de una serie de leyes que protegen los derechos de las personas sin documentos, a quienes el Departamento de Justicia tacha por igual de "criminales".



California es uno de los estados más poderosos del país y cuenta con una economía que le ha permitido resistir a las órdenes del Gobierno de Donald Trump. El estado ha aprobado legislaciones que protegen a su comunidad inmigrante.