"Prevención mediante disuasión", la estrategia de EUA contra migrantes en el desierto que medía su muerte como indicador de efectividad

El periódico The New York Times ha publicado un reportaje en el que muestra los padecimientos de los migrantes en el desierto en el estado de Arizona, Estados Unidos, después de cruzar la frontera de México con ese país y la responsabilidad del gobierno estadounidense en esa crisis al implentar el plan "Prevención mediante disuasión" (en inglés, "Prevention through deterrence").

En el artículo se reproducen audios de migrantes que han llamado al 911 donde expresan hambre, sed, dolor, frío, estar perdidos o abandonados por sus guías, acosados por otras personas o estando a punto de morir. Por eso piden ayuda desesperadamente a las autoridades estadounidenses. Algunos incluso piden ser arrestados para poder obtener un poco de comida.

"Estoy vomitando sangre. Tres días caminando y ya no tengo nada. Estoy sola, no tengo nada. Solo puras montañas donde estoy", dice una mujer, notablemente afectada.

En un mapa se ubican desde qué punto del desierto se hicieron las llamadas al Departamento del Alguacil en el condado de Pima. Pero son más —muchísimas más— las marcas en el mapa mostrando los sitios en donde se han hallado cadáveres de migrantes.

Captura de pantalla de gráfico en reportaje de nytimes.com. Los puntos más grandes son los lugares de las llamadas, mientras que los más pequeños los cadáveres hallados en el desierto.

Un especialista consultado por The New York Times estima que por cada cuerpo sin vida hay cinco o 10 más sin encontrarse.

"La Patrulla Fronteriza encuentra, en promedio, los restos de 375 migrantes cada año", se afirma en el reportaje titulado "La respuesta mortal de Estados Unidos a la migración", un trabajo firmado por las periodistas Leah Varjacques y Jessia Ma.

A la cárcel por ayudar

Luego el reportaje se centra en el geógrafo Scott Warren, un estadounidense juzgado por dejar agua, alimentos y dar albergue a migrantes que cruzan el desierto.

Warren es parte de la organización "No More Deaths" ("No más muertes") y culpa al gobierno de Estados Unidos por los decesos. Él hace referencia al plan "Prevención mediante disuasión" (que puede descargarse en este enlace), que se ejecuta desde 1994.

Ese plan, según la nota, agrupó a elementos de la Patrulla Fronteriza en los cruces más concurridos de la frontera para que los migrantes buscaran cruzar por puntos más peligrosos. Esto para que dejaran de intentar el viaje debido al riesgo que presenta. Eso no sucedió así.

Aumentar la seguridad con ayuda de la tecnología y elevar el número de personas detenidas lo más cercano al 100 % de migrantes también formaba parte de la estrategia para reducir los intentos de entrar a Estados Unidos.

"Llevar a los migrantes a zonas mortales del desierto era precisamente el plan y si evitas que la gente les deje agua en el desierto harás ese trayecto más mortifero", dijo Warren.

Scott Daniel Warren en una foto de 2018. Foto AP.

Warren fue detenido en 2018 después de que agentes de la Patrulla Fronteriza lo encontraron en una propiedad utilizada para brindar ayuda a inmigrantes en Ajo, Arizona.

Warren, de 36 años, está acusado de dar alojamiento a migrantes y de asociación ilícita para trasladar y albergar a dos mexicanos que lo acompañaban, quienes habían ingresado a Estados Unidos de manera ilegal.

Los fiscales alegan que los migrantes Kristian Pérez Villanueva y José Arnaldo Sacaria Goday nunca estuvieron en verdadero peligro que ameritara el apoyo del activista.

Activistas culpan al gobierno del presidente Donald Trump por las medidas en su contra, que incluyen los arrestos de varios miembros del grupo con el que Warren trabaja como voluntario.

El grupo "No More Deaths" compartió hace algunos meses una recopilación de imágenes de video que muestra a agentes de la Patrulla Fronteriza derramando el agua que era dejada en recipientes para los migrantes sedientos.