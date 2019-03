Proyecto de ley demócrata daría ciudadanía a millones de inmigrantes con TPS y DACA

Con el fin de proteger a millones de inmigrantes perseguidos por las recias políticas migratorias del presidente Donald Trump el partido demócrata acaba de presentar un proyecto de ley que daría a muchos un camino a la ciudadanía.

El proyecto titulado "Ley de Sueños y Promesas 2019" proporcionaría la residencia permanente a millones de jóvenes inmigrantes indocumentados, así como a los inmigrantes cubiertos con el estatus de protección temporal TPS, así como a soñadores amparados con DACA y DED o Partida Forzada Diferida.

La propuesta de ley HR 6 patrocinada por la representante de California Lucille Roybal-Allard y las representantes de Nueva York, Nydia Velázquez e Yvette Clarke ayudaría a despejar el camino hacia la residencia permanente para un estimado de 2.1 millones de inmigrantes traídos a EEUU como niños, más de 300,000 beneficiarios de TPS y miles de liberianos protegidos bajo el amparo de migratorio conocido como Partida Forzada Diferida o DED.

