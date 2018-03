¿Qué hacer si eres inmigrante en EUA y agentes del ICE tocan a tu puerta?

1. Conoce tus derechos.

2. Pelea por tu caso.



3. Mantente preparado y sigue un plan.

El caso de Guadalupe García de Rayos, deportada a México tras vivir cerca de dos décadas en Arizona (Estados Unidos), muestra las nuevas prioridades de ese país con Donald Trump en el poder, según el gobierno mexicano, pero también aseguran que no ha habido por ahora un aumento de deportados.El secretario de Exteriores mexicano, Luis Videgaray, indicó a la cadena Televisa que la deportación de la mexicana se hizo de un modo "más rápido" que el habitual, hasta el punto de que "no dio tiempo de que llegara el cónsul" mexicano en la zona, lo que evidencia que ha habido "un cambio en la prioridad" de Washington.El caso de García de Rayos, casada y con dos hijos, se está convirtiendo en un emblema de la reivindicación de los derechos de los migrantes latinos en EUA en la era Trump.Bajo las nuevas directrices ejecutivas de EUA, inmigrantes como ella se han convertido en prioridad de deportación, en su caso debido a un cargo que le fue presentado por trabajar con un número de Seguro Social que no le pertenecía.Videgaray exhortó a sus compatriotas en Estados Unidos a que "conozcan" las reglas migratorias y "no cometan errores procesales"."Es muy importante que cuando vean estos casos de aparente abuso de la autoridad o de maltrato nos lo hagan saber a través del consulado" con la máxima información posible sobre los agentes migratorios que los atendieron (placa, nombre, punto de ingreso).CNN en Español publicó recientemente en su sitio web consejos de abogados para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y estos son los tres puntos principales.Cuando agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) toquen tu puerta y piden entrar, pregúntales si tienen una orden firmada por un juez y pide verla a través de una ventana o por debajo de la puerta, pero no abras de una vez."Si ellos no tienen una orden firmada por un juez, puedes negarte a dejarlos entrar, pues una orden administrativa del ICE no les da autorización para entrar a tu casa sin tu consentimiento. Pídeles que dejen cualquier información en tu puerta", se lee en los volantes que tratan de ayudar a los inmigrantes en Estados Unidos.Por otra parte, aconsejan que si los agentes "entran a la fuerza" no te resistas a la detención y "dile a todos los que estén en la casa que permanezcan en silencio". Haz lo mismo tú y no firmes nada hasta que hables con un abogado.Si te detienen consigue un abogado de confianza e intenta todos los recursos legales. Incluso podrías salir libre bajo fianza. Además, reporta y si puedes graba en fotografías o video de todo.En caso de ser detenido, hay una serie de pasos que puedes seguir para no empeorar tu caso. Abogados e instituciones que defienden el derecho de los inmigrantes proveen folletos detallados sobre lo que puedes hacer. Entre estos pasos se incluyen consejos de no mentir ni mostrar documentos falsos, y permanecer en silencio.