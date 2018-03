¿Qué hago si agentes migratorios en EUA piden revisar mi celular en el aeropuerto?

Lee también

En los últimos días, medios de comunicación han reportado casos de pasajeros en aeropuertos de Estados Unidos a quienes se les ha interrogado durante horas y revisado el contenido de sus teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos.El diario The Washington Post publica este miércoles un artículo en el que detalla que esa práctica ya ocurría durante la administración presidencial de Barack Obama. Sin embargo, la publicación aclara que no hay evidencia de que esa práctica haya aumentado en las casi cuatro semanas que Trump lleva en el poder.Uno de los casos es el de un científico de la Administración Aeronáutica y Espacial (NASA), ciudadano estadounidense, a quien se le exigió que proporcionara la clave de desbloqueo de un celular, que pertenecía a esa agencia federal. El ingeniero Sidd Bikkannavar terminó accediendo a que revisaran el aparato.El Post ha elaborado una lista de las cosas que se deben saber sobre lo que agentes de la Oficina de Protección Fronteriza (CBP) pueden o no pueden hacer:- Los agentes fronterizos estadounidenses tienen mayor autoridad legal para conducir registros que un policía en las calles.- Las leyes les dan autoridad para revisar equipaje sin la autorización de un juez para propósitos de seguridad e inmigración.- Esa autoridad puede ser extendida a aparatos digitales.- Los ciudadanos estadounidenses tienen garantizado el reingreso a su país.- En cuanto a visitantes, estos podrían enfrentar mayores problemas y negarles su ingreso a Estados Unidos. No está claro cuál es el procedimiento en el caso de los residentes permanentes, dijo al Post Sophia Cope, abogada en la Fundación de Fronteras Digitales, una organización no gubernamental que aboga por libertades civiles en la era digital.- ¿Pueden los agentes forzar a alguien a que proporcione las claves de cuentas en redes sociales? La respuesta es no. Sin embargo, expertos dijeron a The Washington Post que la mayoría de usuarios de teléfonos celulares mantienen abiertas las sesiones en redes sociales, como Facebook, Twitter o Instagram, lo que facilitaría que un oficial revise contenido en sus cuentas.