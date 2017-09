¿Recibes en tu celular mensajes sobre el DACA y TPS? Esta es la razón

Si has recibido en tu celular mensajes referentes al Programa de Acción Diferida para los LLegados en la Infancia (DACA) y al Estatus de Protección Temporal (TPS), no te preocupes, no se trata de una mala broma y la información es verídica.

El motivo por el que te llegan esos mensajes directos es que el Ministerio de Relaciones Exteriores inició una campaña informativa con el apoyo de Tigo El Salvador, con el propósito de orientar y divulgar datos de interés dirigidos a los compatriotas amparados con el DACA o el TPS, dice un comunicado.

Esto, como parte de la estrategia migratoria implementada por el Gobierno desde el año pasado.

La información a enviar contempla el número de la línea gratuita de Cancillería para llamadas desde Estados Unidos, así como el número para ser atendidos por medio de WhatsApp.

Este es un ejemplo de los mensajes que podrías recibir: