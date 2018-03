Refugio la 72: Estado mexicano se niega a atender a inmigrantes

Lee también

Todavía está pendiente el trámite de refugiados solicitantes quienes iniciaron su procedimiento entre septiembre y diciembre de 2016 y no han sido entrevistadas por personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), aseguró La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes en un comunicado de prensa.Las entrevistas se suspendieron la tercera semana de diciembre, volviendo a hacer solo 23 entrevistas presenciales hasta la tercera semana de febrero. Dadas estas razones, La 72 realizó un comunicado enfatizando su decepción ante el Estado mexicano al denunciarlo.“Los permisos oficiales para las brigadas en Tenosique están, pero que no hay presupuesto. Nos han confiado también que la última brigada de entrevistas será en la primera semana de marzo y después no podrán venir pues les han dado instrucciones de trasladarse a la frontera norte de México para atender la crisis de personas haitianas varadas en aquella región”, indicó el comunicado.La preocupación del hogar de migrantes nace a raíz de, según dijo, la incompetencia del Estado mexicano para atender a los refugiados y de que esto perjudica grandemente a aquellos que han iniciado su proceso. Al cansarse de esperar por el siguiente paso, han habido muchos casos de personas que deciden avanzar en su camino hacia el centro y norte del país, abandonando el procedimiento. “No está por demás señalar que el camino implica nuevamente la clandestinidad, el abordar el tren carguero y toda la serie de peligros por demás conocidos”, dijo el refugio.Muchos solicitantes estarán esperando sin tener acceso a trabajo, educación, seguridad y enfrentados a una sociedad que no los admite debido a que las autoridades municipales y estatales se niegan también a generar procesos de integración social, asegura la 72.La 72 es “una casa acogedora donde las personas migrantes no sólo encuentren pan y cama para dormir, sino encuentren el abrazo solidario, la bendición materna, el lugar donde las mujeres embarazadas den a luz y donde los sueños de una vida mejor se empiecen a hacer realidad” según la descripción en su página web: la72.org.El hogar concluyó haciendo un llamado para que el Estado mexicano pueda desahogar esta crisis y evitar que aumente en proporciones que después desemboque en situaciones lamentables.