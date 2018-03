Refugio para familia salvadoreña en el limbo por orden ejecutiva de Trump

Lee también

Verónica y su hermana son dos niñas salvadoreñas que han intentado ampararse el Programa de Permisos/Refugios para Menores Centroaméricanos (CAM, en inglés) porque en 2016 fueron testigos del asesinato -a manos de pandilleros- de sus abuelos.Viven a las afueras de San Salvador y, según un reporte de The New York Times , se esconden desde febrero de 2016, mientras esperan por una respuesta a su petición de refugio en los Estados Unidos.Pero esta y otras familias salvadoreñas quedan en el limbo, ya que este jueves la orden en inmigración y refugiados de Donald Trump entra en vigor. Este decreto suspende por 120 días el ingreso de refugiados de todo el mundo, y la entrada de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.Lea más: Programa de refugio para menores salvadoreños afectado por nuevo decreto de Trump La incertidumbre es aún mayor porque el mismo decreto reduce en más de la mitad la admisión de refugiados, de acuerdo a la misma orden ejecutiva. Así, por orden del presidente Trump las vacantes para obtener un refugio son escasas, cuando faltan siete meses para que concluya el presente año fiscal.Entérese: Más del 63 %de refugiados admitidos a EUA es salvadoreño Familias como la de Verónica puede que no tengan 120 días para esperar, pues se enfrentan a un peligro inminente. “La semana pasada nos llamaron para decirnos que nos encontrarían sin importar bajo qué roca nos escondamos”, le dijo un familiar a The New York Times.CAM es un programa de migración legal, ordenanda y segura, para menores del Triángulo Norte de Centroamérica que sean solteros y menores de 21 años. Es único en su clase y ofrece beneficios migratorios para los que califiquen.Desde octubre hasta febrero pasado han sido admitidos como refugiados más de 500 salvadoreños, según cifras del Departamento de Estado.