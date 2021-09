Revés para tepesianos: parlamentarios votan en contra de propuesta de residencia para TPS

Comunidad inmigrante reacciona ante bloqueo presupuestario de DACA y TPS

Los tepesianos recibieron un revés de parte de los parlamentarios que bloquearon la propuesta de incluir en el paquete de leyes del Plan de Reconciliación opciones de residencia para su grupo. Este lunes, cientos de miembros de la Alianza TPS marcharon en Washington para exigir a la Administración del presidente Joe Biden que cumpla con su promesa de reforma migratoria para que obtengan un estatus estable.

“No es justo que no cumplan lo que prometieron. No queremos escuchar discursos bonitos, queremos acciones. Estamos decepciones de los parlamentarios, es vergonzoso, no es justo que tiren a la basura nuestros sueños. Estamos aquí pidiendo por nuestra residencia, lo merecemos y nuestras voces serán escuchadas, les guste o no les guste”, dijo Erasmo Ramos un tepesiano que llegó desde New York.

Los tepesianos junto a sus hijos marcharon nuevamente hacia la Casa Blanca y hacia el Congreso. Frente al Capitolio la senadora por Massachussets, Ayanna Pressley dijo en un breve discurso que el resto de los senadores deben apoyar la medida que sea necesaria para ayudar a que los tepesianos, dreamers y los trabajadores esenciales obtengan la residencia porque es una cuestión “de lealtad”.

“Mucha gente habla sobre la contribución y el trabajo de los tepesianos, de los DACA y de los trabajadores esenciales. No estoy aquí porque su trabajo importa, sino porque sus vidas importan. Ustedes son más que trabajadores, son familias, líderes de nuestras comunidades que hacen grandes contribuciones a este país y nuestra lealtad con ustedes ha sido temporal”, dijo.

El líder de la mayoría demócrata Chuck Schumer, reaccionó el domingo poco después de la noticia y dijo que la decisión de los parlamentarios es “decepcionante”. El lunes un vocero del congresista dijo que Schumer se compromete a trabajar para “darle estatus legal” a los tepesianos, dreamers y trabajadores esenciales.

“Estamos decepcionados con la decisión del Parlamentario. Pero la lucha para darle estatus legal a los inmigrantes por medio del paquete de Reconciliación Presupuestaria continúa. Lo repito, la lucha por darle estatus legal a los inmigrantes continúa. Los senadores demócratas han preparados otras alternativas y tendrán reuniones con la Parlamentaria en los próximos días”, dijo Schumer mediante un comunicado enviado a los tepesianos.