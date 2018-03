Salvadoreña fue asesinada en EUA por la misma pandilla que la perseguía en El Salvador

Lee también

Su madre pensó que llevándosela a vivir con ella en Estados Unidos la salvaría de las pandillas. Hizo el esfuerzo de pagar a un "coyote" para poder reunirse con ella. Pero no pasó mucho tiempo para que la misma pandilla que perseguía a Damaris en El Salvador la encontrara en Estados Unidos.Su cuerpo fue descubierto en Virginia. Había estado muerta por al menos un mes, según retrata un reportaje de The Washington Post. Se involucró con el exnovio de una pandillera. El joven también fue asesinado.María Reyes intentó todo para mantener a su hija con vida. La sacó de una zona problemática de El Salvador, donde a los pandilleros ya les había llamado la atención Damaris por su cabello largo y complexión esbelta.Este asesinato, según remarca The Washington Post, ocurre además cuando Estados Unidos es un campo de batalla entre activistas y el presidente Donald Trump, que aprovecha cada oportunidad para aseverar que sus políticas migratorias son duras para evitar tragedias como esta.Damaris comenzó a relacionarse con pandillas en Estados Unidos porque, según expresa un activista en la historia del periódico, necesitaba sentir que pertenecía a un grupo. Su madre la había dejado en 2005, cuando emigró en situación irregular, después de haber sido testigo de un robo.Luego de un tiempo de estar en Estados Unidos, Damaris comenzó a fugarse de su casa. Nunca le dijo a su mamá que había pasado noches con pandilleros que no le permitían irse.María encontró a su hija por medio de Facebook. Fue a un barrio controlado por pandilleros a preguntar por su hija.Según los reportes de la policía retomados por The Washington Post, Damaris fue torturada antes de ser asesinada. Su ejecución fue grabada por los asesinos, según The Washington Post.La familia ya tenía planeado celebrar los quince años de la joven. Ahora realizarán su funeral en la misma iglesia. El vestido rosado y los zapatos siguen en el armario de Damaris.Para leer el reportaje completo vaya a: She thought she’d saved her daughter from MS-13 by smuggling her to the U.S. She was wrong.