Salvadoreña pasa de ser indocumentada a postularse al Congreso EUA

Wendy Carrillo fue llevada por sus padres a Estados Unidos cuando era una niña. Su familia huía de la guerra. Con los años y gracias a su determinación se convirtió en ciudadana estadounidense. Completó sus estudios y ahora se postula para el Congreso de ese país, como una forma de desafiar al presidente Donald Trump.Carrillo se postula para el distrito congresional 34 de California, en la Cámara de Representantes, que quedó vacante luego de que el hispano Xavier Becerra se convirtiera en fiscal general del estado.También es una prominente activista. Recientemente participó en la Marcha de las Mujeres, en Washington, donde contribuyó con un potente discurso. "Hermanas y hermanos, mi nombre es Wendy Carrillo. Yo fui una inmigrante indocumentada de El Salvador", dijo al dirigirse a una multitud.Ella le contó a los presentes su historia de superación, orgullosa de su familia y de ser una mujer salvadoreña."Estamos viviendo en un momento de urgencia. Un momento en el que nuestro país está demandando una nueva visión, liderazgo, y coraje", dijo la connacional al lanzar su campaña a través de una publicación en Medium.com"Podemos enviar un representante para reemplazar a Xavier Becerra que le haga frente a Donald Trump", escribió Carrillo en Medium. La compatriota dijo que se lanza para el cargo político porque la gente de su distrito necesita un representante que no tenga miedo de pedir un aumento a los salarios, o de defender a la comunidad LGBTI, y de asegurarse de que no hayan más deportaciones."Nuestro país no debería de ser uno de miedos, sino uno de promesas", opina Carrillo, que promete que pondrá los intereses de la gente al frente. Ella dedica su campaña a los niños que temen que Trump deporte a sus padres.Su familia emigró de México y de El Salvador, contó Carrillo. Al llegar a Estados Unidos sus padres se dedicaron a trabajar para darle una mejor vida a ella y a sus hermanas. Ella cuenta que dejó su hogar en el país por la guerra y la violencia. A los 13 aprendió lo que era vivir sin documentos, pero logró hacerse ciudadana antes de los 21 años.El presidente Trump basó la mayor parte de su campaña en atacar a los inmigrantes irregulares. Activistas y abogados lo acusan de demonizarlos. Ha firmado una orden ejecutiva que amplía las categorías de deportación y acelera estos procesos.Por el mismo distrito también compite la salvadoreña Sandra Mendoza.