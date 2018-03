Salvadoreña reta al presidente Trump al postularse al Congreso de EUA

Lee también

Sandra Mendoza, la demócrata nacida en El Salvador, se ha postulado para tomar el puesto –que pronto quedaría vacante– del congresista graduado de la escuela de leyes de Stanford Xavier Becerra, en Los Ángeles, para representar al distrito 34 de California en la Cámara de Representantes de EUA. Al menos 16 candidatos, incluyendo a Mendoza, han presentado documentos de postulación a la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés) para el mismo puesto, afirmó Los Angeles Times.Mendoza emigró a los 13 años de El Salvador como una menor no acompañada para escapar de la guerra civil que se vivió desde 1980.Fue entonces cuando se juntó con su madre en Estados Unidos. Tomó provecho de la situación, aprendió inglés lo antes posible y se adaptó muy rápido. Estaba determinada a estudiar y sacar adelante a su familia.Obtuvo su título universitario en la Escuela Anderson de Administración de Negocios, Universidad de California (UCLA), y está actualmente terminando su maestría en Administración Pública en la Universidad de Carolina del Sur (USC). Su historia de vida la ha inspirado a ayudar a otros y le gustaría representar al distrito 34 de California en el Congreso federal.Mendoza ha sido parte de numerosas organizaciones y comités, por lo que la política no es un tema nuevo para ella. “Los republicanos hablan de privatizar bienes que benefician al público general, en especial a personas de tercera edad, lo que es Medicare y el Seguro Social”, relató, quien considera que esta es una de las políticas de Donald Trump. Mendoza no está de acuerdo con ello y hará algo al respecto. Lo mismo sucederá con la postura antiinmigrante que tiene el mandatario y con el hecho de que no cree en el cambio climático.Las leyes de salud, antiinmigrantes y del medio ambiente forman parte de los temas más importantes en los que Mendoza quiere trabajar, desafiando a Trump.Pico-Union es parte del distrito 34. Según Mendoza, bastantes centroamericanos viven en ese vecindario donde ella creció, por lo que espera contar con su voto. “Creo que la comunidad es mejor representada cuando alguien de la comunidad se eleva a decir que se hará el trabajo. Entiendo la importancia de toda la retórica que hay a escala nacional. Me siento equipada y capaz”, declaró la candidata. “Soy inmigrante. Trabajé en el sector privado y ahora en el sector público. Eso me da la habilidad y diversidad entre otros candidatos para poder postular”, agregó.Becerra debe confirmar su renuncia para aspirar a ser fiscal en California. Ha dado las declaraciones al respecto, pero debe dejar su puesto oficialmente ante el Congreso. Mendoza relató que habrá elecciones especiales para elegir al relevo de ese congresista. Normalmente esos puestos son muy raros. Es por eso que, hasta el momento, 16 candidatos se han postulado. Mendoza estima que, en total, serán entre 22 y 24.En 2016, Mendoza se postuló para ser diputada estatal por el distrito 53, en la Asamblea Estatal de California. Su contrincante, Miguel Santiago, recaudó $507,655 para su campaña, mientras que Mendoza recolectó mucho menos: $7,658. Santiago ganó las elecciones. Sin embargo, Mendoza no perdió por tanto. Acumuló 41.3 % de los votos.El periódico angelino La Opinión otorgó en 2014 a Mendoza un reconocimiento por ser una de las mujeres o heroínas de la comunidad más destacadas.En un comunicado de prensa, la candidata demócrata declaró que, si llegara a ser parte del Congreso estadounidense, se comprometerá a mantener el programa de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Otra de sus prioridades es mejorar las becas para jóvenes universitarios que no tienen los recursos.