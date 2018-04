Salvadoreña se “puso las pilas” en España

La decisión de seguir a su esposo hacia tierras desconocidas de primer mundo y el escuchar cientos de veces, la frase: “Tu currículum es demasiado para nuestra vacante”, cuando realmente “no era contratada por ser extranjera, mujer y joven sin experiencia”, según relata, llevó a una salvadoreña a salir adelante por sus propios medios. Fue entonces, que se le ocurrió emprender un proyecto ecoamigable. Carolina Orellana Ballesteros desarrolló una idea creativa y original, que, en la actualidad, ha sido un éxito en todo el mundo: Rebattery.

“Emprender un viaje con la intensión de quedarse a vivir a un país ajeno al nuestro (El Salvador) ya es un reto. Me mudé siguiendo a mi esposo a Bergara, un pueblo del País Vasco, España. De inmediato comencé aplicar para puesto de trabajo, pero siempre me decían: ‘Tu currículum es demasiado para nuestra vacante’, cuando realmente era por ser extranjera, mujer y joven sin experiencia. Entonces comprendí que debía hacer algo por mí y mi familia. Pensé en la creación de baterías ecoamigables para vehículos eléctricos y autónomos ”, cuenta Carolina.

Carolina Orellana Ballesteros es una salvadoreña de 33 años de edad. Una mujer que inició sus estudios en administración y gestión de empresas, culminando su carrera académica en España. Con la responsabilidad de cuidar a sus dos hijos, Carolina decide emprender un negocio junto a su esposo, en medio de dificultades, en “un país de un entorno cultural diferente a El Salvador”. Ambos desconocían que obtendrían un galardón por tan ingeniosa idea.

Foto: Cortesía

“Mi esposo es ingeniero eléctrico con experiencia en energías renovables y movilidad sostenible. Yo soy economista y he realizado mi carrera en administración y gestión de empresas. De pronto decidimos hacer nuestro ‘bussiness plan’ y ponerlo en marcha con Rebattery. Proyecto con el ganamos el mejor producto/servicio entre todas las empresas vascas, estatales y europeas, al ser nominados al Europe Business Awards”, comentó la emprendedora salvadoreña.

Energy Revival-Rebattery es el nombre de la actual empresa que Carolina ha creado junto a su esposo, “la única compañía europea en tener esta tecnología de ‘dar una segunda vida’ a las baterías, para no contaminar el medio ambiente. Además de ofrecer soluciones innovadoras para baterías de todo tipo e, incluso, la fabricación de las mismas completamente nuevas. Servicios y productos que pueden ser distribuidos a cualquier parte del mundo ”, aclaró Orellana.

Apoye y vote por esta salvadoreña que ha sido nominada a la ceremonia de Premios Empresariales Europeos, en la categoría: “Energy in all the sectors (Energía en todos los sectores)” que se llevará a cabo el 23 de mayo de 2018, en Varsovia, Polonia. Únicamente ingrese al siguiente link.

Foto: Cortesía