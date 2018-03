Salvadoreña sufrió colapso mientras solicitaba asilo en EUA

Lee también

La familia de la salvadoreña Sara Beltrán Hernández aún no ha podido ingresar al hospital en el estado de Texas, Estados Unidos, donde se encuentra hospitalizada, luego de que sufriera un colapso nervioso el pasado 10 de febrero, mientras era detenida en Arlington. Sus abogados tampoco han podido ingresar a verificar su condición física, según informó este día la Associated Press.Hernández fue detenida por agentes de inmigración, mientras intentaba obtener asilo en Estados Unidos, por lo que sus abogados han comenzado a presionar a las autoridades migratorias de Texas para poder permitir el ingreso de su familia al centro hospitalario en que se encuentra. En el proceso de detención, la salvadoreña cayó desmayada y sufrió un grave colapso nervioso, el cual obligó a los agentes migratorios a trasladar a un centro hospitalario.Según la asistente legal de Hernández, Melissa Zúñiga, otra detenida amiga de Hernández fue quien contactó a la familia. Días después, familiares de Hernández pudieron entablar un ligero cruce de palabras con ella vía telefónica, donde ella les dijo que le habían diagnosticado un tumor cerebral.No obstante, esa fue la última vez que los familiares pudieran comunicarse con la convaleciente, por lo que han comenzado a presionar para conocer su verdadero estado de salud. Hasta el momento, las autoridades migratorias en Texas han dicho que no pueden ofrecer más información y que Hernández se encuentra hospitalizada y bajo cuidado médico.Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional en Texas expresó mediante un comunicado oficial que no pueden autorizar el ingreso de ningún familiar hasta que ellos hayan iniciado el trámite de visita a detenidos en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Este proceso, según explicaron, se aplica para detenidos en condición de salud grave y que se encuentren hospitalizados.