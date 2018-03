Salvadoreño apuñala a 2 mujeres y viola a niña en EUA

Lee también

Un integrante de la pandilla MS-13 que fue deportado cuatro veces de Estados Unidos apuñaló a dos mujeres y agredió sexualmente a una niña de dos años en un suburbio de la ciudad de Nueva York, indicó la policía el jueves.El salvadoreño Tommy Vladim Alvarado Ventura, de 31 años, y que vivía en Hempstead, se declaró no culpable y permanecerá detenido sin derecho a fianza. Su abogado, asignado por la corte, se negó a hacer declaraciones.Alvarado es sospechoso de agredir a la menor entre la noche del martes y la madrugada del miércoles mientras la madre de la niña se hallaba en el trabajo, informó el comisionado interino de la policía del condado Nassau, Thomas Krumpter, en una conferencia de prensa. Agregó que los investigadores siguen trabajando para determinar cuándo exactamente la menor fue agredida.Krumpter señaló que en sus 28 años en la policía, el presunto crimen es "probablemente el acto criminal más atroz que yo haya visto. Realmente es repugnante".Las autoridades afirmaron que Alvarado había estado en la casa con la niña el martes por la noche antes de ir a un bar cercano, donde discutió con una mujer sobre una transacción de marihuana y posteriormente la apuñaló en el estacionamiento del lugar. La mujer, que no fue identificada, sufrió un colapso pulmonar, de acuerdo con la policía.El pandillero regresó posteriormente al apartamento donde vivía la menor, según la policía. Cuando la madre de la niña volvió a casa del trabajo aproximadamente a las 4:15 de la mañana del miércoles, detectó lesiones en su hija y discutió con Alvarado. Durante esa discusión, el hombre apuñaló a la mujer, dijo Krumpter.La madre logró huir a otra parte del apartamento y llamó a la policía. Alvarado estaba durmiendo cuando los agentes llegaron y lo arrestaron, indicó la policía.Según las autoridades, el pandillero fue deportado a El Salvador cuatro veces entre 2006 y 2011. Krumpter subrayó que Alvarado tenía antecedentes penales que incluían conducir en estado de ebriedad, alteración del orden público, agresión, suplantación de identidad y desacato al tribunal. De momento los detalles sobre tales detenciones no han sido dados a conocer y la policía argumentó que su investigación sigue en curso.Se desconoce cuándo regresó Alvarado a Estados Unidos. Está acusado de intento de asesinato, agresión y posesión de armas, y enfrenta una pena de cadena perpetua.