Salvadoreño implicado en soborno a político en Maryland

El salvadoreño Félix Nelson Ayala fue implicado por fiscales federales en el caso de soborno al exconcejal de Prince George's (estado de Maryland) Will Campos. Ambos son de nacionalidad salvadoreña.Ayala fue acusado de entregar 5,000 dólares a Campos para que el entonces concejal le entregara 25,000 dólares, provenientes de un fondo asignado de forma discrecional a los concejales, a una fundación sin fines de lucro ubicado en Washington D.C., Estados Unidos, según The Washington Post.La entidad beneficiaria de los recursos públicos fue el Caucus Salvadoreño Empresarial, fundado por Ayala con el objetivo de apoyar proyectos educativos en el área metropolitana de Washington y El Salvador.Investigadores federales afirman que Ayala le pagó a Campos un soborno de $5,000 cada año desde 2012 hasta el 2015. A cambio, el contador recibía $25,000 al año destinados a su fundación.Ayala se presentó el miércoles pasado en la corte federal de Greenbelt, Maryland, para conocer de cargos en su contra por soborno y declaración de falsos testimonios en relación al escándalo con el político. Si es declarado culpable, enfrentará hasta 10 años en prisión.El juez Timothy Sullivan liberó a Ayala con la condición que entregara su pasaporte y no contactara a Campos ni a representantes del concejo de Prince George's. Una audiencia preliminar está agendada para el miércoles 22 de febrero.Richard Finci, abogado de Ayala, testificó que su cliente planea declararse inocente por ambos cargos. Sin embargo, se rehusó a dar más detalles, según The Washington Post.Campos se declaró culpable por la acusación de soborno y conspiración el mes pasado. El político enfrenta hasta 15 años en prisión. Su sentencia está programada para el próximo 10 de abril en la misma corte.Inicialmente, el contador negó haberle facilitado a Campos “algo de valor” a cambio de recibir dinero para su fundación. Agentes en Estados Unidos le mostraron a Ayala evidencia que contradecía sus declaraciones: fotografías de él entregándole a Campos sobres que contenían cheques y efectivo.Ayala luego se identificó como el hombre en las fotografías durante la declaración jurada. También confesó haber conocido a Campos en 2006 y coordinar varias reuniones para transferir el dinero de soborno. Esto se dio a cabo en un restaurante en Silver Spring, Maryland, y en la oficina de Ayala.Campos fue elegido por primera vez concejal de Prince George's en 2004, cargo en el que se mantuvo hasta 2014, cuando se postuló exitosamente como delegado (diputado) estatal de Maryland. Sin embargo, renunció a su escaño en 2015 argumentando razones personales.