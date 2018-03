Salvadoreño perdió caso de asilo en Canadá por haber sido parte de organización estudiantil del FMLN

Lee también

El sonado caso de José Figueroa llegó a su fin, el salvadoreño no pudo "limpiar su nombre" luego de que la Agencia de Servicios de Aduana de Canadá (CBSA) lo enlistara como parte de una "organización terrorista". El pedido de Figueroa para que el ministro de exteriores canadiense le emitiera un certificado diciendo que no es un terrorista fue rechazado esta semana, según medios canadienses.Figueroa llegó a Canadá en 2010 buscando asilo, luego de haber emigrado de El Salvador. Su familia sí obtuvo el beneficio migratorio, pero él tuvo que refugiarse en una iglesia que ha sido conocida por ser su "santuario" que lo ha protegido de la deportación.El gobierno federal había decidido que no se le podía otorgar asilo al compatriota porque pertenecía a una organización estudiantil ligada al partido salvadoreño FMLN. Este es un caso que ha atraido la atención de distintos rotativos porque este es el partido de gobierno en El Salvador.La Corte Federal de Apelaciones rechazó darle al salvadoreño un certificado del Ministro de Relaciones Exteriores declarando que el hombre no es un "terrorista", reportó el periódico canadiense The Star Canadá sigue considerando al partido una organización terrorista.El FMLN no está en la lista de organizaciones terroristas de la ONU.