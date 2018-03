Salvadoreño que esperaba cita para residencia de EUA es detenido por ICE

Lee también

El salvadoreño de nacimiento Jorge López emigró a Estados Unidos hace 23 años. Actualmente, está casado con una ciudadana estadounidense, lo que le permitió iniciar el trámite de la residencia. Esto no detuvo a los agentes de Inmigración y Protección de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quienes detuvieron al compatriota en las afueras de su lugar de trabajo el 7 de febrero, según El Diario NY. Fue una operación encubierta, asegura el medio.El agente de ICE no portaba su uniforme y estaba estratégicamente parado frente al vehículo esperando a López. Inmediatamente le pidió la documentación de su automóvil. “Cuando mi hermano sacó la licencia, y se la iba a dar, y se la dio, el hombre sacó las esposas, que le iba a poner las esposas”, dijo Gloria Díaz, hermana del detenido, a Univisión.Díaz relató que el detenido temió por su vida. Debido a que no tenía orden de deportación y el agente de ICE nunca se identificó como tal, pensó que sería víctima de asalto así que decidió correr y buscar refugio en su hogar.Steven Espinoza, abogado de López, le sugirió que tras su decisión de huir, debería entregarse a ICE para evitar mayores problemas dadas las delicadas medidas migratorias promulgadas por el mandatario de EUA, Donald Trump, según El Diario.Espinoza declaró que su cliente posee una infracción por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) y otra por agresión. Según el abogado eso “no es algo grave”. No obstante, el caso del centroamericano muestra el peligro que corren los inmigrantes al poseer algún delito en su historial, aunque sea menor.López está detenido en una prisión de Los Ángeles en espera de una audiencia, según Univisión.