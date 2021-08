Salvadoreño que triunfó con la barbacoa en Estados Unidos reinventa su menú al estilo “Halal”

Este 31 de agosto se cumplen 7 años desde que el salvadoreño René Ramírez fundó su famoso restaurante de barbacoa al estilo texano Rays BBQ, una idea que nació con la venta de sandwiches en el patio de su casa.

LA PRENSA GRÁFICA te presentó su historia. Puedes leerla acá: El salvadoreño que vendía sándwiches en el patio de su casa y ahora es el rey de las barbacoas en Los Ángeles (+VIDEO)

La sazón de René, mejor conocido como Ray, se ha hecho muy popular a través de los años y diversas páginas web han publicado artículos que recomiendan la calidad de sus paltillos. La famosa revista Food and Wine lo catalogó como el segundo mejor restaurante de barbacoas en California.

En su séptimo aniversario Ray ha reinventado su menú y le ha dado un giro a su cocina, ya que ahora se ha vuelto completamente al estilo "Halal".

¿Pero qué es el Halal?

En árabe, Halal simplemente significa "Legítimo" o "Permitido" y se refiere a los alimentos que pueden comer los musulmanes, los ingredientes permitidos en una comida y cuáles son los métodos de sacrificio de un animal para garantizar su consumo legal.

La certificación halal requiere que los animales no sean criados en ganadería intensiva, que estén lo más libres posible y vivan en unas condiciones decentes. En consecuencia, "para comer pasto fresco, heno o ensilado (forraje seco y fermentado comprimido en rodillos), el animal tiene que moverse.

“La primera vez que escuché sobre Halal fue en 2016, comencé a experimentar con la pechuga alrededor de 2015, pero luego pensé que estaba bien, tenía que ir a Texas, así que fui y descubrí qué tipo de carne estaban usando, que era de Creekstone Farms, y lo que sucedió fue que cuando comencé a usarlo, comencé a publicitarlo. Empecé a recibir llamadas telefónicas de la comunidad islámica ", dijo el salvadoreño a la revista digital L.A. TACO.

Ray asegura que su decisión comenzó al dar un recorrido por las instalaciones donde obtiene su carne, Creekstone Farms, y se da cuenta como las vacas son sacrificadas “humanamente” y que ni siquiera se dan cuenta de los que está sucediendo.

De acuerdo al medio citado, Ray lanzó inicialmente la ideas de “Sábados Halal”, donde aún le permitiría seguir sirviendo su famoso cerdo desmenuzado el resto de la semana, sin embargo tomó la decisión de pasar a un menú completamente Halal, eliminando todos su platillos de cerdo, incluyendo sus salchichas, unas de las más buscadas en su menú.

"No estás perdiendo nada, pero lo que estás ganando es que estás comiendo éticamente", dijo.

Ante esta decisión, al chef salvadoreño le han quedado alrededor de $20,000 en inventario de carne de cerdo, la cual ha dicho la utilizará para alimentar a personas sin hogar en Los Ángeles.

Al ser cuestionado si algún día regresaría a cocinar carne de cerdo, respondió: "Por ahora, no. En el futuro, digamos que tenemos un camión de comida. Supongamos que uno de mis hijos decide abrir una segunda ubicación, tal vez. Pero seré honesto contigo, y esto viene del corazón. Después de hacer toda la investigación, no creo que quiera volver. Estoy muy enamorado de cómo funciona todo. Criado éticamente, sacrificado humanamente, el animal vive 28 meses en lugar de seis meses. Es de corral en lugar de en esos comederos llenos de orina y caca, y eso es todo lo que ven durante toda su vida. Y creo que después de ver todo eso, probablemente no volveré ".

Rays BBQ se encuentra ubicado dentro de un discreto centro comercial de Huntington Park en Los Ángeles, California.