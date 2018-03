“¡Sáquele tarjeta roja a la migra!”: Campaña a favor de los inmigrantes en EUA

Lee también

"¡Sáquele la tarjeta roja a la migra (Inmigración) y no le abra la puerta! Hágale conocer a través de esta tarjeta roja que usted tiene derechos y conoce de sus derechos", expresa la campaña que el grupo angelino conocido como “El Rescate” ha lanzado en estos últimos días en apoyo a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.La tarjeta roja, en realidad, se refiere a una pequeña tarjeta de ese color, en el que se han escrito los derechos de los inmigrantes en español y en inglés, para que la gente los conozca y los use ante los agentes de migración.Según Salvador Sanabria, quien concedió una entrevista a la cadena informativa CNN, la campaña se llama “Conoce tus derechos” y se espera con ella que “los inmigrantes eviten abusos en el terreno de juego por parte de policías y agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)”. "Si las autoridades federales de migración quieren abusar de usted, abusar de su familia, no respetar ninguno de sus derechos, esta es la tarjeta que les da a conocer a ellos que usted sí conoce sus derechos", expresó Sanabria.Las tarjetas rojas pueden conseguirse en iglesias y oficinas de asistencia legal, así como en la página web del Centro de Recursos Legales de los Inmigrantes (ILRC, en inglés). Yanci Montes, abogada de inmigración de El Rescate, dijo que la comunidad indocumentada debe de saber que la constitución de EE.UU. los protege para "mantener silencio y buscar abogado"."Esta tarjeta roja menciona sus derechos en español igual como en inglés", explicó Montes.Así luce la "tarjeta roja" para inmigrantes. (Foto: Telemundo)"Así que si el agente de inmigración llega a su casa y no habla español y la persona no habla inglés con esta tarjeta le puede decir que tiene derechos constitucionales, así como los nacidos en Estados Unidos", agregó la especialista. La tarjeta incluye frases como "No deseo hablar con usted, responder sus preguntas o firmarle o pasarle ningún documento con base en mis derechos en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos"."No le permito entrar a mi hogar con base en mis derechos de la Cuarta Enmienda constitucional, a menos que tenga una orden de parte de un juez o magistrado y que la pase debajo de la puerta", es otra de las frases incluidas en ambos idiomas.Esta iniciativa, que ha recibido el apoyo de la arquidiócesis de Los Ángeles, así como del alcalde de esta ciudad californiana, Eric Garcetti, surgió a raíz del temor generado por las redadas de ICE a inicios de febrero pasado en el que cerca de 700 personas fueron apresadas a nivel nacional para ser deportadas.