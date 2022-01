“Se llevaban tan bien que Dios decidió llevarlos juntos”. Así recuerdan a los hermanos salvadoreños que fallecieron en EUA por intoxicación de gas

Mayra Lazo, una salvadoreña originaria de San Alejo, La Unión, aún tiene presente los últimos momentos que logró convivir con Carlos Ramón y Luis Eduardo Carranza, los hermanos salvadoreños que fallecieron el pasado martes 4 de enero, a pocos días de haber comenzado el 2022, en Maryland, Estados Unidos.

Uno de esos momentos fue durante las festividades por el fin de año, cuando, lejos de las tierras que los vieron nacer, celebraban con un pequeño grupo de familiares y amigos al ritmo de la canción “La Bala”. En un video publicado en redes sociales se puede ver a Carlos Ramón, de 31 años, bailando con un sombrero de un personaje de la tradición salvadoreña. Ellos celebraban además el cumpleaños de Luis Eduardo, quien justo ese día llegaba a los 27.

Desde muy jóvenes, hacía seis años, los hermanos llegaron a Estados Unidos para poder superarse y encontrar oportunidades. Una de esas oportunidades llegó cuando tuvieron la idea de vender pan dulce en la comunidad donde se encontraban viviendo.

“Carlos Ramón le decía a Luis que él era el 'manos de oro' porque él era el que hacía los pastelitos y Carlos los iba a vender. Eran todo un equipo ellos dos”, recuerda Mayra sobre los hermanos que además eran considerados por sus amigos cercanos como “muy trabajadores y muy brillantes”.

El esposo de Mayra, también originario de San Alejo, hizo equipo con Carlos para distribuir en la localidad lácteos y los pastelitos de piña que preparaba Luis. Era así como se encargaban de repartir los productos de origen salvadoreño en lavanderías, salones de belleza e iglesias. “Donde llegaba Carlos Ramón hacía amistades. Luis Eduardo era más tímido pero también era amable y chistoso”, recuerda con cariño la salvadoreña.

Luis Eduardo preparaba el pan dulce para la venta. Su hermano decía que era tenía "manos de oro". Foto cortesía.

Los hermanos eran inseparables y en Estados Unidos planificaban su proyecto de vida. Según comentó Mayra a LA PRENSA GRÁFICA, la última vez que pudieron ver a Carlos Ramón fue el domingo 2 de enero cuando compartieron un café y él le comentó a los esposos que estaba buscando fondos para poder montar su propia panadería de manera oficial, además de construir un hogar para la madre de ambos.

Carlos quería poner su propia panadería y con ello construir un hogar para su madre. Foto cortesía.

Mayra tiene aún presente cómo eran los hermanos Carranza, a quienes conoció desde muy pequeños en el pueblo de San Alejo, donde también eran vecinos de su esposo. Por coincidencias del destino, se reencontraron en Estados Unidos años después y su pasado los llevó a tener una relación muy cercana.

“Se llevaban tan bien que Dios decidió llevarlos juntos también. Acá, sinceramente como amigos de ellos, (sé que) uno no hubiera podido vivir sin el otro, eran demasiado unidos, se llevaban súper bien y no había nada de malo en sus corazones del uno hacia el otro”, detalló Mayra sobre los que consideraba sus casi hermanos.

El 31 de diciembre no solo festejaban el fin de año. Luis Eduardo, al fondo y al centro celebraba su cumpleaños. Carlos Ramón, de rojo, tomaba la fotografía de la fiesta. Foto cortesía.



El fuerte clima que azotaba la DMV

A finales del 2021 e inicios del 2022, el clima que azotaba a la zona del DMV (Washington DC, Maryland y Virginia) comenzó a causar estragos. Las fuertes nevadas provocaron la suspensión de viajes, así como caídas de árboles, el descenso de las temperaturas y la suspensión del servicio de energía eléctrica en algunos sectores.

La combinación fatal de todos estos elementos provocó que en el hogar de los hermanos Carranza se buscaran fuentes alternativas para generar calor. Según investigaciones de las autoridades estadounidenses, haber dejado encendida una planta generadora de electricidad al interior de la vivienda provocó la acumulación de monóxido de carbono, un gas letal que es incoloro e inodoro, por lo que los seres humanos no pueden detectarlo de manera simple. Las investigaciones determinaron que la acumulación del gas provocó la intoxicación y fallecimiento de los compatriotas el pasado martes 4 de enero.

Mayra continúa recordando todos esos momentos especiales con los hermanos, quienes se convirtieron en familia. Por esa razón, en sus publicaciones de redes sociales comenta sobre la importancia de colocar detectores de monóxido, además de honrar la memoria de los connacionales con los recuerdos que les quedaron.

"He decidido no llorar más, mantendré en mi mente esos buenos recuerdos que me dejaron", publicó Mayra en un video a 9 días del fallecimiento de Carlos y Luis, quienes con su partida han dejado un vacío en las vidas de todos aquellos que los conocieron, tanto en Estados Unidos, como en El Salvador.