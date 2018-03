Secretario de Seguridad Nacional: Trabajaremos para impedir la inmigración ilegal

Lee también

El nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, dijo hoy durante su comparecencia ante un comité del Congreso que bajo su mandato y el del presidente Donald Trump la frontera con México se fortalecerá y que hará todo lo posible para “impedir la inmigración ilegal, terrorismo,y tráfico de narcóticos”.Kelly, general retirado designado por Trump para estar al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) manejará las agencias estadounidenses encargadas de la protección de fronteras (CBP, en inglés), de aplicar las leyes de inmigración al interior del país (ICE, en inglés), y de conceder permisos de inmigración y otros (USCIS, en inglés), ademas del Servicio Secreto.“Protegeré a nuestro país, aseguraré nuestras fronteras y facilitaré el viaje. Las fronteras bajo mi liderazgo y el del presidente Trump, lograremos fortalecerlas. Habrá una barrera física y trabajaremos para impedir la inmigración ilegal, el terrorismo, y el ingreso de narcóticos”, dijo Kelly en su comparecencia transmitida por CNN en español.“Es nuestro deber proteger a nuestros ciudadanos de los extranjeros que intentan quebrar nuestras leyes”, agregó.“Pensemos en la gente que quiere ingresar, que está pensando en atacar a Estados Unidos, podría estar entrando esta gente durante esta sentencia”, dijo Kelly al tratar de defender la orden ejecutiva de Trump que suspende la entrada de refugiados de todo el mundo y también suspende la entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Esa orden fue detenida por el fallo de un juez federal el viernes pasado. El Departamento de Justicia apeló pero también fue rechazado.“Protegeré a nuestro país”, acotó el secretario ante el escrutinio de congresistas demócratas.“La gran crisis no ocurre en la frontera sur, sino por lo que está haciendo el presidente Trump”, le dijo un congresista del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.“La orden ejecutiva no nos hace un país más seguros, suspender las visas de refugiados no nos hacen más seguros, al contrario, este decreto nos hace menos seguros, sirve de reclutamiento para los grupos terroristas”, agregó el mismo congresista