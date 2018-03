Seis cosas que no debes decir a un agente de aduanas al entrar a EUA

Lee también

Recientemente fue muy sonado el caso de una joven colombiana que fue embarcada de regreso a su país porque, al llegar a los Estados Unidos, dijo al agente de aduanas que pretendía realizar un curso de inglés en ese país, pero su visa era de turista, es decir, una visa B-2.También existe la visa B-1, que es para los que viajan por negocios y que, al igual que la anterior, es para no inmigrantes Debes tener muy presente que al ingresar al país estadounidense, en el aeropuerto al que llegues, un agente te hará preguntas cuya respuesta podría ocasionar que te regresen a tu país, sin posibilidad de volver a tener una visa.Telemundo enumera algunas de esas preguntas y las respuestas que por ningún motivo deberías pronunciar para que eso no te ocurra:1. Especifica el motivo de tu viaje cuando te lo cuestionen, ya sea de turismo o negocios, pero recuerda no decir algo que no esté contemplado en tu tipo de visa, como que vas a trabajar o a estudiar, con una visa de turista.2. Cuando te pregunten adonde te hospedarás, brinda una dirección o lugar exacto. No digas que no lo sabes.3. Por ningún motivo digas que no sabes cuándo regresarás a tu país o que no piensas volver. Recuerda que si tu visa es de turista, por ejemplo, no puedes excederte de los seis meses y debes demostrar que tu visita es temporal.4. Tampoco puedes decir que en tu maleta guardas productos para comercializar en los Estados Unidos.5. Por otra parte, ten cuidado con los productos (como frutas o agrícolas) y la cantidad de dinero con la que piensas ingresar a ese país, es importante que sepan que puedas financiarte tu viaje, pero sin exceder la cantidad permitida. Primero cerciórate de las restricciones.6. Si te preguntan si tienes familares o conocidos en ese país, di la verdad. No esquives ningún cuestionamiento.