Si usted reside en California EUA, esto es lo que deber saber sobre el “Real ID”

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California, Estados Unidos, inició este día la aceptación de solicitudes para aplicar a una “REAL ID”, una tarjeta de identificación del estado que, a partir de 2020, se convertirá en el documento único requerido para el abordaje de vuelos al interior de Estados Unidos o movilizarse por instalaciones federales o militares.

En el año 2005, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley Federal REAL ID”, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, con el fin de que todos los estados puedan cumplir con los requisitos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para las licencias de conducir y tarjetas de identidad, para ser aceptadas para usos federales tales como viajes al interior de EUA, visitas a bases militares o instalaciones federales y desplazamiento por todo el territorio del país estadounidense.

La medida adoptada en ese entonces entrará en vigencia el próximo 1 de febrero de 2020, fecha en la que las licencias de manejar o tarjetas de identidad que no cumplan con dichos requisitos no podrán ser utilizadas para libre tránsito en EUA, sino que será necesario siempre el uso de pasaporte, tarjetas de identidad o identificaciones federales vigentes.

La REAL ID llevará la inscripción "Federal Limits Apply". (Foto: 89.3KPCC)

Sin embargo, la medida es opcional, ya que cada ciudadano decide si aplica a una Real ID o se mantiene con su documentación original.

La portavoz de la DMV, Jessica González, declaró a medios locales en EUA que “una licencia de conducir o una tarjeta de identificación de Real ID es opcional", ya que “es solo una manera más fácil de continuar usando su licencia de conducir para abordar un vuelo nacional".

No obstante, según el DMV de California, estos cambios no se aplicarán a aquellos inmigrantes que tengan licencias de conducir bajo la Ley A.B.60, la cual permite a inmigrantes no autorizados en dicho Estado movilizarse con permiso. El DMV informó que solo las personas que están legalmente en los Estados Unidos o que tiene un estatus migratorio solventado pueden solicitar una licencia o identificación de identificación real, por lo que todo inmigrante beneficiario de estatus de protección no podrá aplicar a dicha licencia.