“Siéntanse seguros, nadie los puede perseguir en este momento”: canciller Martínez

El canciller de la República, Hugo Martínez, salió al paso para aclarar la situación sobre la nueva prórroga y posterior cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños en Estados Unidos, la cual se fijó para el próximo 9 de septiembre de 2019, según el aviso emitido ayer por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en EUA, lo que implica una extensión de 18 meses para dicho programa que llegaba a su fin este mes de marzo de 2018.

Martínez dejó en claro que se ha logrado una nueva prórroga ya que “el programa pudo terminar este mismo mes de marzo de este año”, pero “se logró que se extendiera 18 meses, el plazo límite que se puede dar para una prórroga de este programa”. “Se trata de una prórroga. Hay que reinscribirse, hay que hacer las pruebas biométricas, hay que hacer todas las pruebas que se han hecho en las renovaciones anteriores”, declaró Martínez.

“El mismo comunicado en EUA dice que anunciarán en los próximos días las fechas para la renovación. Seguridad Nacional dice que el programa a partir del 9 de septiembre de 2019 no puede seguir. La fecha es un límite que conlleva un período de gracia hasta donde nuestros compatriotas tendrán TPS”, aclaró el funcionario.

Según Martínez, “un programa que lleva más de 16 años no puede seguirse llamando programa temporal y por eso decíamos que estaba llegando el momento de caminar a otras opciones”. “Una solución para todos, solo la puede dar el Congreso, que es la única instancia que puede dar un estatus permanente. Eso no se lo podemos pedir a Seguridad Nacional porque no está dentro de sus competencias”, agregó.

Min. @HugoMartinezSV pide a compatriotas #TPS hacer su proceso de reinscripción lo antes posible, una vez se anuncie el período de registro. @Frentea_Frente — RREE El Salvador���� (@cancilleriasv) 9 de enero de 2018

“A partir de ahora, tenemos 20 meses que vamos a ocupar hasta el último día para conseguir una solución en el Congreso”, continuó Martínez, señalando y enfatizando que los salvadoreños amparados al TPS hasta el momento “deben sentirse seguros”. “Siéntanse seguros, nadie los puede perseguir, nadie los puede hostigar en este momento. Tienen un documento legal que les permite estar en EUA hasta el 9 de septiembre de 2019 y hay documentación oficial en EUA que lo afirma”, puntualizó

Sobre la nueva fecha para renovar el TPS por los últimos 18 meses que durará el programa, Martínez señaló que “no debe haber miedo de dar información para la última renovación”, ya que “el récord de cada persona es tomado en cuenta para evaluar casos de soluciones permanentes”. “En lugar de tener temor, deberían ponerse en acción y esperar la convocatoria a reinscripción. No dejen a última hora su reinscripción. Háganlo lo antes posible para seguir tranquilos en estos meses hasta el 9 de septiembre de 2019”, remarcó.

Finalmente, el canciller señaló que se ha puesto a disposición de los salvadoreños en el exterior la línea del 1-888-30-111-30 en Estados Unidos, para asesoría legal y de forma gratuita, así como también invitó a los tepesianos a avocarse a los consulados o las oficinas de la Embajada.

“Hay gente que por razones económicas o políticas que se vuelve inescrupulosas. Por eso invitamos a la gente a que consulte las cuentas oficiales del GOES y de Seguridad Nacional para estar pendientes del proceso y no dejarse llevar por estafadores o por rumores que no benefician en nada. Consulte las cuentas oficiales y no se deje llevar”, declaró.