Sin credencial en el Estado, no hay apoyo de la sede del país

La molestia que generó el mayor descontento entre los comités de New York, detonó cuando el cónsul Henry Salgado solicitó credenciales a los miembros de la Alianza Nacional TPS a cambio de permitir que continuaran realizando las actividades que se han hecho en la sede consular por los últimos dos años.

"Yo desconozco cómo trabaja la Alianza TPS, cómo ellos se organizan internamente y eso tiene que preguntárselo a ellos. Quiero que le quede claro, yo le he abierto las puertas a todos, si quiere le mando foto. Yo no sé quiénes son ellos. Honestamente, porque por una persona que venga y me diga yo pertenezco a tal organización, pues demuéstremelo", respondió el cónsul.

Sin embargo, en julio de 2018 la canciller Hill se reunió con miembros de la Alianza Nacional TPS, en Washington DC, "como parte de su gira de trabajo para abogar por un alivio migratorio permanente". Además, en octubre de ese mismo año, también en Washington DC, el presidente Nayib Bukele, se comprometió con representantes de varios comités de la Alianza, a pagar gastos de logística para que continúen con su trabajo y a que los consulados les apoyaran.

Cecilia Martínez, del comité por New York, fue parte de la representación que se reunió con Bukele en octubre pasado. La tepesiana, dice que pese a que habían trabajado y apoyado a Salgado, la medida de solicitar acreditaciones o cartas para comprobar que la Alianza existe, fue una sorpresa para ellos. Martínez, fungió como presidenta del Comité por New York, hasta finales del año pasado que se reorganizaron los comités y sus directivas.