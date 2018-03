Su hermano pidió asilo EUA, el juez se lo negó y luego fue asesinado: esta es la historia

Lee también

El hermano de un salvadoreño al que un juez le negó asilo en Estados Unidos le pidió a un medio estadounidense que plasmaran su historia. El hombre, que vive en El Salvador, hizo una petición muy puntual en una llamada telefónica con ese medio estadounidense: "Díganle al juez que él no estaba mintiendo. Díganle al juez que dijo la verdad".El deportado fue asesinado en una calle de San Salvador en diciembre pasado. Veintidós balas acabaron con su vida. Estuvo encerrado en el Centro de Detención de Stewart, en Georgia (Estados Unidos), según un medio de comunicación con inclinación religiosa.El mismo portal relata que huyó de El Salvador luego de que su madre, vendedora informal, fuera extorsionada por una pandilla. Como la mujer no pudo pagar la cuota de la extorsión, los pandilleros fueron tras su hijo. Lo amenazaron de muerte.Por eso el joven emigró de forma irregular y solicitó asilo al llegar a la frontera estadounidense. El medio ayudó a al connacional con su proceso de petición, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) decidió no otorgarle el beneficio. Fue deportado en 2013.Vivió confinado dentro de su casa en San Salvador por tres años, temiendo por su vida, hasta que resolvió salir de su encierro.Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente con más de veinte disparos."Su hermano nos contactó de inmediato para pedirnos algo muy simple: Nos pidió escribir una carta (al juez que le negó asilo). Él tenía un miedo creíble por su vida".El centro de detención de Stewart está muy retirado, por lo que es difícil para los internos recibir ayuda de abogados o de activistas. Georgia es uno de los estados que menos asilos otorga a inmigrantes irregulares, según reportes oficiales recientes retomados por The Marshall Project.Lea también: Cortes de Texas y Georgia dan más órdenes de deportación Han trascendido estudios que demuestran que en demasiadas ocasiones, el proceso de asilo depende directamente de la decisión personal del juez. Esto varía de estado a estado."De parte de (el salvadoreño) y su hermano, le imploramos: Por favor, escuche a estos jóvenes con un corazón abierto. Considere sus testimonios, como lo pide la ley, y no los descarte instintivamente aún cuando demuestran que sus miedos son creíbles", dice la carta que la organización escribió al juez que llevó el caso de este salvadoreño.Tener o no un asilo depende mucho del tipo de asesoría migratoria que un inmigrante tenga. Una nota del medio estadounidense Vice atribuyó el bajo número de respuestas positivas del centro de detención de Stewart, en Georgia, a lo aislado que se encuentra. Vice aseguró que no hay abogados de inmigración en kilómetros a la redonda del centro de detención.