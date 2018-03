Sufrió colapso mientras pedía asilo, pero fue detenida: Salvadoreña en EUA

Lea también: Salvadoreña sufrió colapso mientras solicitaba asilo en EUA

La salvadoreña Sara Beltrán Hernández, de 26 años, fue devuelta al centro de detención de Texas, Estados Unidos, luego de estar casi dos semanas en un hospital de dicho estado, tras sufrir un colapso nervioso mientras buscaba asilo en EUA. Hernández fue detenida por agentes de inmigración en Arlington, mientras intentaba obtener asilo, cuando sufrió un colapso nervios grave que la dejó seriamente afectada.Tras el colapso y los exámenes médicos respectivos, la salvadoreña fue diagnosticada con un tumor cerebral, el cual aún se estudia para saber si es canceroso. Los abogados de Hernández dijeron el jueves que estaban buscando una libertad condicional humanitaria para que se le permita tener atención médica para su condición y gozar de la compañía de su familia, según informó la Associated Press."Me siento mareada, con mucho dolor, los ojos pesados, náuseas y si camino rápido, me siento mareada. El ruido me molesta realmente, no comí desde ayer porque no tengo apetito. La lengua no siempre responde y me cuesta articular palabras", dijo Beltrán Hernández a uno de sus abogados que la visitó el jueves en el Centro de Detención de Prairieland.Hasta el momento, un portavoz de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos dijo que Beltrán Hernández fue llevada el miércoles al centro de detención en Alvarado, Texas, al sur de Fort Worth, para cumplir con la ley. "Después de que su médico determinó que su salud era estable, fue dada de alta del hospital y regresó a la custodia de la Oficina de Detención e Inmigración (ICE)”, declaró el portavoz.Por su parte, Danielle Bennett, agente de la ICE, confirmó que la salvadoreña se someterá a pruebas médicas, pero siempre en calidad de deportada. “La Sra. Beltran Hernández tiene una cita con un especialista el lunes 27 de febrero que determinará Hasta ese momento, el personal médico del ICE la está manteniendo bajo observación. Sin embargo, su estatus migratorio no cambia hasta que se resuelve en los tribunales", dijo.Hernández estuvo ingresada en el Hospital Huguley de Texas Health fuera de Fort Worth, desde el 11 de febrero, donde explicaron que "el estado de residencia de un paciente, ya sea un inmigrante indocumentado, un refugiado político, un residente legal permanente, o alguien nacido y criado aquí en los Estados Unidos, nunca afectaría su atención médica o si se les permite ver a la familia, tener acceso Al teléfono o visitas del capellán", según explicó Elijah Bruette, director de desarrollo de negocios y relaciones comunitarias en el hospital.Según los registros de ICE, la mujer entró ilegalmente en los Estados Unidos cerca de Hidalgo, Texas, el 7 de noviembre de 2015, por lo que el 26 de enero de este año, un juez de inmigración ordenó que fuera trasladada a su país de origen en calidad de deportación. Desde entonces se encontraba huyendo de la ICE hasta su captura en Arlington, mientras solicitaba asilo para permanecer en EUA.