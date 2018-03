Suspensión de entrada de refugiados afecta a CAM

Lee también

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump que suspende la entrada a Estados Unidos a refugiados por 120 días sí afecta a refugiados provenientes de El Salvador, confirmó ayer a LA PRENSA GRÁFICA un oficial de la embajada de Estados Unidos en el país.Este decreto ordena una “reordenación” del Programa de Admisión de Refugiados (USRAP, en inglés). Estados Unidos tiene vigente el Programa de Permisos/Refugios para Menores Centroamericanos (CAM, en inglés), con el que permite el ingreso legal y ordenado de refugiados del Triángulo Norte que califiquen bajo estrictos controles.“Como regla general, la orden ejecutiva se aplica a refugiados, independientemente de su punto de origen”, dijo el oficial.El punto cinco de la orden ejecutiva “Protegiendo a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a Estados Unidos” dicta cambios al USRAP para el año fiscal 2017 que también cortan la admisión de refugiados a menos de la mitad.Las plazas que estaban disponibles para Latinoamérica y el Caribe (donde entra El Salvador) eran 5,000. Todavía se espera la confirmación de si este número se mantendrá o si será recortado.En octubre, noviembre y diciembre fueron admitidos a Estados Unidos 404 refugiados salvadoreños, según el Departamento de Estado.El martes, el encargado del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE, en inglés), Kevin McAleenan, dijo que a 872 refugiados se les ha hecho una “excepción” de admisión porque ya estaban en tránsito. No está claro si entre ellos había salvadoreños.“Este grupo no incluye individuos con nacionalidades de Irán, Iraq, Sudán, Siria, Somalia, Yemen o Libia”, dijo al respecto el oficial de prensa de la embajada de Estados Unidos.El abogado de Inmigración Nelson Castillo había dicho esta semana a LA PRENSA GRÁFICA que la suspensión “va parejo para toda la gente. Esto está afectando, por lo tanto, a salvadoreños que también pudieron haber ya obtenido el estatus de refugiado”. En ese momento no había una confirmación oficial.“El Departamento de Estado está trabajando con los Departamentos de Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional para que la orden entre en vigor”, dijo el oficial.