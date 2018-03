TPS: Hasta esta fecha cubre extensión para documentos de trabajo

Lee también

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) notificó ayer en un comunicado de prensa que extenderá por seis meses más la vigencia de algunos Documentos de Autorización de Empleo (EAD, en inglés) para salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).Este anuncio le concierne solamente a los beneficiarios con TPS que no han recibido su tarjeta de EAD original, correspondiente a la última prórroga. Los que ya recibieron su documento, pueden hacer caso omiso de este anuncio.La extensión aplica únicamente para el permiso de trabajo, que se obtiene junto con el TPS. Esto no significa que el TPS se extienda de ninguna manera. La prórroga actual de TPS vence, según se anunció en julio pasado, el 9 de marzo de 2018.El período de gracia otorgado para estos EAD caducaría este jueves 9 de marzo, pero para “evitar interrupciones en la autorización de empleo”"Si usted tiene actualmente un EAD que fue expedido bajo la designación de TPS de El Salvador y la tarjeta tiene la fecha de 9 de septiembre de 2016 en la parte frontal, su EAD ahora caducará el 9 de septiembre de 2017", dijo USCIS en su comunicado.La dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) también exhortó a los salvadoreños con TPS que no han recibido su tarjeta original a que para demostrar a sus empleadores que su permiso de trabajo sigue en vigor deben tener a la mano una copia de la publicación de la notificación en el Registro Federal, que fue publicada ayer.En este enlace puede encontrar la publicación que le servirá para mostrársela a su empleador: https://www.federalregister.gov/documents/2017/03/06/2017-04454/automatic-extension-of-employment-authorization-documentation-for-beneficiaries-under-el-salvadors