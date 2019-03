TPS: Qué debe llevar a su trabajo para demostrar la extensión automática de sus documentos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés) publicó este viernes el aviso en el Registro Federal (diario oficial) con el que se hace efectiva la extensión automática de los documentos de empleo correspondientes al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) de los salvadoreños.

Dicha publicación detalla todo la información oficial acerca de la extensión que cubre a los documentos de empleo (EAD, en inglés) hasta el 2 de enero de 2020. Debido a que el proceso es, por ley, automático, no es necesario que nadie se acerce a renovar sus papeles ni su TPS -tampoco es válido-.

Sin embargo, el DHS aconsejó a los beneficiarios tener a la mano una copia del aviso en el Registro Federal para demostrar a los empleadores que los documentos siguen en regla, a pesar de que la cancelación del estatus -dictada por el presidente Donald Trump- entraría en efecto el próximo 9 de septiembre.

Encuentre aquí la publicación en el Registro Federal: Continuation of Documentation for Beneficiaries of Temporary Protected Status Designations for Sudan, Nicaragua, Haiti, and El Salvador

En octubre pasado, el juez federal Edward Chen estimó que los TPS de El Salvador, Haití, Sudán y Nicaragua debían seguir en vigor mientras la demanda federal en su corte, en California, no tenga una resolución final e inapelable.

Es por eso que el DHS se ha visto obligado a emitir esta extensión automática.

Si un fallo judicial definitivo ocurre antes de enero en California, puede encontrar la información aquí: Temporary Protected Status