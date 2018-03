Texas: Liberarán a salvadoreña que alegó sufrir abuso sexual en centro de detención

Funcionarios de inmigración acordaron dejar salir de un centro de detención en Texas a una inmigrante salvadoreña que acusó a un guardia de manosearla y someterla a abuso sexual.



El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) resolvió otorgar su libertad a Laura Monterrosa-Flores, detenida desde hace cuatro meses en el Centro Residencial T. Don Hutto en las afueras de Austin, informaron defensores de la inmigrante.



Semanas atrás ICE había acordado permitir salidas a Monterrosa-Flores para recibir tratamiento por estrés postraumático y depresión. Sus defensores dicen que intentó suicidarse en enero cuando se le negó tratamiento por sus trastornos mentales.



The Associated Press no suele identificar a las víctimas de presunto abuso sexual, pero Monterrosa-Flores hizo pública su situación.



El Fondo de Defensa Legal y Educativo México Estadounidense presentó la demanda en nombre de la mujer salvadoreña.