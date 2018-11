Trump: Migrantes cometen crimen y problemas en Tijuana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó en su cuenta de Twitter a los migrantes que viajan en la caravana de cometer "crimen y grandes problemas en México" y citó que el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, ya advirtió que no todos son migrantes y entre los que viajan hay presencia de algunos delincuentes.

"Estados Unidos no está preparado para esta invasión y no lo tolerarán", dijo el mandatario y muy a su estilo agregó: "Vete a casa", en alusión a los que viajan en la caravana.

Gastélum el sábado había arremetido fuerte contra los migrantes: "No todos son migrantes. Hay algunos que son una bola de vagos, marihuanos, fumando marihuana en la calle", pero destacó que no todos eran así y viajaban "unos buenos".

Ayer, 192 salvadoreños iniciaron también la travesía que busca unirse a los que ya están en Tijuana, en el intento por cruzar la frontera o encontrar asilo en el país del norte. Los migrantes partieron de la Plaza del Salvador del Mundo, hacia la terminal de occidente para emprender el viaje hacia Guatemala.

Datos de la Dirección General de Migración aseguran que cruzaron por la dos fronteras occidentales: La Hachadura y San Cristóbal.

Este es el tercer grupo de salvadoreños que busca llegar a Estados Unidos.

La situación sin embargo se vuelve más complicada, no solo por el extenso trayecto que tienen que recorrer, sino por problemas de alimentación, frío y otras dificultades que enfrentan en el trayecto hacia la frontera estadounidense, donde ya se encuentran muchos.

Cientos de habitantes de Tijuana se congregaron en torno a un monumento en un vecindario pudiente de la ciudad para protestar por la presencia de miles de migrantes centroamericanos. Las tensiones han ido en aumento después de que más de 3,000 migrantes de la caravana arribaron en días recientes a Tijuana tras más de un mes en el camino, y ahora tendrán que esperar varios meses mientras solicitan asilo. El gobierno federal calcula que el número de migrantes pronto podría alcanzar los 10,000.

Ayer, los molestos residentes de Tijuana agitaron banderas, cantaron el himno nacional mexicano y corearon "¡fuera, fuera!" frente a una estatua del emperador azteca Cuauhtémoc, a 1.6 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

Acusaron a los migrantes de ser sucios, malagradecidos y un peligro para la ciudad. Se quejaron también de la forma en que la caravana ingresó a México, calificándola de "invasión", y expresaron temor de que se use el dinero de sus impuestos para mantener al grupo. "¡No los queremos en Tijuana!"

Otro disgusto entre los habitantes de la ciudad mexicana fue el cierre del Parque de la Amistad, que comparten las fronteras de México y Estados Unidos.

El parque binacional de la Amistad es un espacio verde situado dentro del parque estatal Border Field que desde hace años ofrece a las familias separadas por la frontera la posibilidad de encontrarse y hablar, aunque sea a través de la valla.

"No sabía que estaba cerrado, si no, no vengo a verlos (a la familia)", lamentó Cruz Gutiérrez Corona, una inmigrante de origen mexicano que reside desde hace 13 años en Estados Unidos.