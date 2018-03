Trump llega por primera vez a California para revisar los prototipos del muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó hoy a la zona fronteriza de la ciudad californiana de San Diego para inspeccionar los prototipos del muro que quiere construir en la frontera con México.



"Si no construimos el muro, no vamos a tener ni siquiera país. Hay muchos problemas en México, tienen los cárteles. Nosotros estamos combatiéndolos pero ellos no los combaten como nosotros", manifestó Trump ante uno de los ocho prototipos.

Trump llegó hoy a San Diego.

En las inmediaciones del área, en la zona industrial de Otay, se manifestaban seguidores y detractores del mandatario, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Los prototipos se encuentran en terreno federal al que no puede acceder el público. Los ocho, de hecho, no son visibles desde el lado estadounidense de la frontera, aunque sí desde el mexicano.

Acompañado por su jefe de gabinete, John Kelly, Trump estuvo hablando con oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), preguntando sobre los detalles de los modelos.



Cuatro son de hormigón y los otros cuatro han sido construidos con otros materiales más ligeros. Dos tienen grandes rejillas que permiten ver el otro lado. Tras una fase de prueba y evaluación, queda elegir cuáles se utilizarán para levantar la barrera.

"Hay que tener visión, hay que saber qué hay al otro lado", dijo Trump en un momento de su conversación.