Trump ofrece 1.8 millones de ciudadanías a cambio de apretar inmigración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está intentando una vez más que el Congreso le ceda sus prioridades en inmigración. Esta vez, la Casa Blanca ha cambiado de opinión y en lugar de terminar con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) está ofreciendo expandir las categorías de inmigrantes que califican.

DACA actualmente protege de la deportación a 800,000 jóvenes conocidos como “soñadores” (“dreamers” en inglés), pero en un giro sorpresivo oficiales de la Casa Blanca dijeron que el presidente planea ofrecer a 1.8 millones de jóvenes un camino a la ciudadanía en 10 o 12 años, si demuestran un buen comportamiento.

“(Para dar ciudadanía a los ‘soñadores’), lo haremos paulatinamente. Va a suceder en algún punto del futuro, a lo largo de

un periodo de 10 a

12 años”.

Donald Trump, presidente de EUA

La propuesta migratoria que la administración Trump presentó ayer al Congreso coquetea con sacar de las sombras a millones de jóvenes inmigrantes, pero pide a cambio $25,000 millones para financiar un muro en la frontera con México, tecnología para proteger la frontera e invertir en la Patrulla Fronteriza, de acuerdo con lo que reportaron ayer CNN y el sitio web especializado Politico.

Activistas reaccionaron de inmediato diciendo que el presidente Trump pide demasiado en esta negociación, y vaticinan desde ya que sus prioridades en inmigración no van a lograr ser aprobadas por los demócratas del Congreso.

El tema de los “soñadores” dejó la semana pasada al gobierno federal en un cierre parcial, ya que el Senado no logró ponerse de acuerdo a tiempo. Este vez, demócratas y republicanos tienen hasta el 8 de febrero para resolver el asunto antes de volver a caer en un cierre parcial del Gobierno.

“$25,000 millones como rescate para los ‘soñadores’, con cortes a la inmigración legal, y aumento de las deportaciones no pasan

el test de la risa”.

Luis Gutiérrez, congresista demócrata

El presidente Trump canceló DACA en noviembre y dio al Congreso como fecha máxima el 5 de marzo para ofrecer una salida legal para los “soñadores”.

Trump pretendía que los “soñadores” fueran perdiendo su estatus poco a poco, al no permitirles renovar el beneficio que les fue otorgado en 2012. Pero en un revés migratorio, un juez federal ordenó revivir DACA de forma parcial. Es decir, no habrán nuevas inscripciones, pero quienes ya tienen la protección sí pueden renovarla.

El Instituto de Políticas de Inmigración (MPI en inglés) consideró ayer que la propuesta presentada ayer por la Presidencia es solo “un marco para iniciar una negociación porque lo que quiere el Congreso va en contra. La propuesta recorta mucho el sistema migratorio legal, y van a ser propuestas que no van a aprobarse en el Congreso”, consideró el tanque de pensamiento.

MPI agregó, también, que puede que esto no sea del todo negativo, pues el sentido de urgencia y los choques entre Gobierno y Congreso han permitido que el tema tenga movimiento. Todo depende ahora de si “este es un punto de partida para negociar o si la Casa Blanca quiere sacar esto, y nada más esto”.

El precio

Desde octubre pasado, el presidente Trump envió al Congreso una larga lista de condiciones para ofrecer una ciudadanía a 800,000 jóvenes con DACA, quienes llegaron al país como niños inmigrantes indocumentados.

“El plan de Trump para proteger a los jóvenes de la deportación incluye separar familias. Déjenme ser clara: la juventud inmigrante se rehúsa a ser usada como moneda de canje (...)”.

Cristina Jiménez, directora ejecutiva de United We Dream

The Washington Post, The New York Times y The Hill enumeraron, como parte de los “deseos” de la administración, la construcción de un muro en la frontera sur, la contratación de 10,000 agentes migratorios, el endurecimiento de las formas para solicitar asilo y privar de fondos federales a las ciudades que se nieguen a perseguir a los inmigrantes irregulares.

En el paquete que trascendió ayer se mantenían estas peticiones. Pero ahora van, incluso, más allá.

El gobierno central pide, a cambio de 1.8 millones de ciudadanías, limitar la inmigración basada en lazos familiares exclusivamente para esposos e hijos menores de edad de ciudadanos estadounidenses.

Además, la administración considera una necesidad terminar con la lotería de visas, que ofrece tarjetas verdes a ciudadanos de países que no tienen mucha migración a Estados Unidos.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA en inglés) señaló que tales programas de “diversidad” son el motor de la “innovación”.

La red más amplia de abogados de Inmigración de la nación del Norte recuerda que más de la mitad de las nuevas compañías de Silicon Valley fueron iniciativa de inmigrantes que llegaron al país por medio de la migración basada en lazos familiares, conocida como migración en cadena.

Una de las organizaciones más relevantes en la lucha por una ley “limpia” a favor de DACA reaccionó ayer y dijo: “El plan de Trump para proteger a los jóvenes de la deportación incluye separar familias y políticas nativistas”.

Cristina Jiménez, directora ejecutiva de United We Dream (Unidos Soñamos), señaló: “Déjenme ser clara: la juventud inmigrante se rehúsa a ser usada como moneda de canje (...). La respuesta a esta crisis: Dream Act ahora”.

“$25,000 millones como rescate para los ‘dreamers’ con cortes a la inmigración legal y aumento de las deportaciones no pasan el test de la risa”, dijo ayer en su cuenta de Twitter el congresista demócrata Luis Gutiérrez. Trump pide también dar a los agentes fronterizos la capacidad de deportar de forma rápida a los inmigrantes que lleguen de forma irregular.

La propuesta también es de doble filo, pues puede provocar el disgusto de las bases más conservadoras del Partido Republicano, las cuales se niegan a dar ciudadanía a inmigrantes que llegaron al país de forma irregular.

En el pasado, Trump dijo que DACA, instaurada por el expresidente Barack Obama, era una “amnistía ilegal”.

Estira y encoge

El Congreso y la Presidencia enfilan otro choque.

El muro

Como parte de la oferta que la presidencia de Donald Trump ha presentado al Congreso está el solicitar $25,000 millones que servirán para la construcción de un muro en la frontera con México, del que Trump ha dicho que será “grande y hermoso”. Dentro de eso, el presidente también pide apretar las medidas migratorias en el interior del país. Además, dar más fondos económicos a la Patrulla Fronteriza, que es la que se encarga de apresar a los inmigrantes que llegan como indocumentados.

Deportaciones

Aunque todavía no hay un detalle, el presidente de Estados Unidos estaría solicitando que se agilicen las deportaciones de inmigrantes que cruzan la frontera con México de forma irregular para solicitar asilo. De esta forma, el sistema de cortes de inmigración tendría un alivio, pero estas personas perderían su derecho a un debido proceso y se enfrentarían a una inminente deportación a países de los que, muchas veces, han huido para salvar sus vidas y las de sus familias.

Migración en cadena

La migración basada en lazos familiares, mejor conocida como migración en cadena, se vería limitada en extremo. Las categorías de este tipo de reunificación familiar se quedarían reducidas exclusivamente para parejas e hijos menores de edad de ciudadanos estadounidenses. De igual forma, la administración pide terminar con el programa de lotería de visas, que cada año ofrece 50,000 tarjetas verdes para ciudadanos de países que no tienen mayor flujo migratorio hacia Estados Unidos.