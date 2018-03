Trump ordena suspender exención de entrevista para visas

Lee también

La orden ejecutiva sobre inmigración firmada este lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordena la suspensión inmediata de la exención de entrevista para los solicitantes de visa."El secretario de Estado deberá inmediatamente suspender el Programa de Exención de Entrevista para Visa y asegurarse de cumplir con la sección 222 de la Ley de Inmigración y Naturalización", dice la orden de Trump publicada esta mañana.El nuevo decreto presidencial sustituye al anterior, firmado en enero pasado y que luego fue congelado por tribunales federales. Entrará en vigor el 16 de marzo próximo.Hasta la fecha, han estado están exentos de entrevista para visa de no inmigrante los solicitantes que desean renovar ese documento y cuya fecha de vencimiento no excedía los 12 meses. Esta persona debían tener un buen récord de uso de la visa.Además, se incluía a solicitantes por primera vez o renovación menores de 14 años, cuyos padres tengan visa múltiple vigente.También se incluía a mayores de 80 años que buscaban renovar su visa de no inmigrante, o que tramitaban por primera vez.Menores de 14 años y mayores de 80 han usado hasta la fecha el llamado "buzón".La orden firmada por Trump este lunes es parte de un decreto que prohibe el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, así como de refugiados durante 120 días.No aplicará para personas incluidas en esos grupos que ya tenían una visa válida vigente o permiso para viajar como refugiados.